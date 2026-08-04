油電車熱銷、日圓貶值撐腰 豐田砸1兆日圓買庫藏股並上修財測

豐田汽車宣布實施1兆日圓（63億美元）庫藏股，並調高獲利預測，反映油電混合車需求仍具韌性，加上日圓走弱，抵銷成本上升、關稅和供應受阻的影響。

這家全球最大汽車製造商將3月底止本會計年度營業利益預測調高逾一成至3.4兆日圓，分析師原估為3.9兆日圓。豐田把營收預測從51兆日圓調高至54兆日圓。

豐田油電混合車在美國長期廣受歡迎，加上上半年日圓走弱，為豐田提供緩衝，有助抵銷原物料成本飆升，以及伊朗戰爭引發的供應鏈干擾。

豐田表示，為提高資本運用效率，計劃買回最多5億股，相當於扣除庫藏股後流通在外股份的4.2%。豐田表示，庫藏股將實施至2027年8月，並計劃在完成買回後註銷2億股庫藏股，相當於已發行股份的1.4%。

豐田會計長東孝則告訴記者，這次上修「反映匯率假設在內的外部環境變化」。他還表示，中東衝突造成營收下滑。

匯率仍是豐田面臨的最大變數之一。豐田大部分營收來自海外，生產重心卻仍有相當大一部分留在日本。

豐田預測匯率為1美元兌160日圓。不過，美日聯手干預匯市後，日圓過去一周已升破這項價位；如果日圓持續走強，可能影響豐田的業績預測。

豐田6月底止一季獲利為1.1兆日圓，連續五季較去年同期下滑；營收為13.5兆日圓。

豐田主要供應商面臨成本急遽增加、物流問題，以及鋁、樹脂和其他基本原料短缺。伊朗動盪何時平息仍不明朗，因此很難預測生產會受到多久影響。

東孝則說：「多款熱門車型已出現供不應求的情況，迅速縮小供需缺口，將是確保持續成長的重要關鍵。」