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美國罕見「賣歐元救日圓」！專家警告恐招反噬 預示外匯活躍時代

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財長貝森特。美聯社
美國財長貝森特。美聯社

美國財政部在與日本聯手干預匯市、拉抬日圓匯價的行動中，傳出罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段。分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，卻反而加劇市場對於干預行動效益的質疑，也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

美日上周五協調聯手干預匯市，為1998年亞洲金融風暴以來首見，但英國金融時報（FT）披露，美國財政部並非賣出美元、買入日圓，而是賣出歐元、買入日圓。日本推估已砸下528億美元，而電視轉播呈現的美國財長貝森特筆記畫面顯示，美國的支出額可能介於50億-100億美元。

路透也引述經紀商知情人士指出，美國財政部干預歐元兌日圓市場。滙豐銀行（HSBC）分析師團隊形容，這是「極不尋常－或許是史無前例的一步」。歐元兌日圓上周五重貶1.4%至181.43日圓，3日再貶0.3%至180.90日圓，4日盤中則回升0.3%，報181.37日圓，仍遠高於美日干預匯市前的186-187日圓價位區間。

外匯分析師認為，美國此舉可能反映美國當局希望協助日本推升日圓、又不希望讓市場認為華府希望美元貶值，從而讓已居高不下的通膨情勢更為複雜。巴克萊銀行（Barclays）分析師團隊指出，「我們認為，美國財政部對干預貨幣的選擇，是要避免暗示希望美元全面走貶，讓這次操作僅限於日圓事務」。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深外匯分析師哈德曼（Lee Hardman）表示，「基於美國目前的通膨率高於目標水準，美元貶值對美國而言並非最佳情況」。

市場焦點旋即轉向美國賣出歐元、買入日圓的可能長期影響。哈德曼認為，由於美國持有的歐元規模相對有限，此舉不太可能對歐元產生太大影響。最新數據顯示，美國的系統公開市場帳戶（SOMA）和外匯穩定基金（ESF）擁有約260億歐元的可動用資金。

歐洲央行（ECB）拒絕評論指稱美國當局賣歐元買日圓的報導，但知情人士說，ECB和美國聯準會（Fed）持續針對此事保持聯繫。

接下來的問題在於，這種操作對日圓的影響、以及各國央行是否正在進行更廣泛的協調行動。滙豐分析師團隊指出，「若ECB賣出歐元對日圓，意義遠更重大，可能會像是各主要經濟體尋求強化日圓的某種匯率協議」，「這會是低機率但高影響力的事件」。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員布魯克斯指出，美國選擇賣出歐元、而非美元，可能引發市場困惑，引發市場質疑干預效益，「在我看來，這種調整削弱了美國參與的效益」，「干預匯市是一場信心賽局，最不該留給市場問問題的任何理由」。他預測由於日本公債殖利率仍被人為壓低，日圓將恢復貶勢。

只要日圓的基本面問題未解決，美國決定賣出歐元、而非美元的決定可能招致反噬。曾在美國財政部任職數十年的倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）主席索貝爾（Mark Sobel），把日圓疲軟歸因於日本「過度寬鬆」的貨幣政策、債務疑慮、以及首相高市早苗最近的財政政策，「除非這是日本解決拖累日圓貶值的基本面議題的計畫一環，否則美國進入市場支撐日圓相當不智，即便此舉會帶來少量獲利」。

曾任美國財政部國際事務助卿的PIIE資深研究員杜魯門（Edwin Truman）形容，如果美國的目標是拉抬日圓兌美元匯率，動用歐元很「怪異」，「賣出第三方貨幣的效益不如直接賣美元」。

貝森特去年也曾動用外匯穩定基金，在阿根廷期中選舉前，協助穩定阿根廷披索匯率，如今再度支撐日圓，也顯示在1992年以狙擊英鎊、2013年做空日圓而聲名大噪的貝森特，在入主財政部後，已對金融市場採取更活躍的態度，與過去20年來美國外匯政策相對消極的作法大相逕庭。

IMG全球市場部門主管透納（Chris Turner）說，美國財政部以「新警長」之姿現身，警告投機客不要賣出日圓，「象徵重返外匯活躍主義時代」。

日圓

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