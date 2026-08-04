日圓守住美日聯手干預漲幅 市場警戒當局再出手

日圓今天守住上週美日聯手干預匯市帶來的大部分漲幅。市場人士表示，日本與美國共同支撐日圓的行動，使投機客不敢輕易重新押注日圓走貶。

路透社報導，日圓亞洲早盤小幅走貶，報157.35日圓兌1美元，跌幅約0.1%。日圓前一交易日一度升至155.20日圓兌1美元，創近3個月高點，但仍明顯高於40年低點。

日本7月31日證實與美國協調進場買進日圓，這項罕見舉措帶動日圓過去3個交易日最多升值5%。

景順集團（Invesco）日本全球市場策略師木下智夫（Tomo Kinoshita）表示，「我預期，日本與美國當局可能進一步干預匯市的疑慮將在短期內限制日圓下行壓力。」

「我認為日圓年底前有望兌美元升值…（日本首相）高市早苗的刺激政策確實導致日圓走弱，但市場似乎已消化高市政策的大部分主要內容。」

日圓兌歐元則維持在逾8個月高點附近，最新報1歐元181.19日圓；英鎊兌日圓則報1英鎊兌211.60日圓。

日圓昨天突然勁揚，引發市場猜測日本當局再次出手干預匯市，但消息未獲官方證實。

花旗（Citi）分析師指出，昨天清晨交易時段美元兌日圓交易量約達270億美元，遠高於近期平均的約19億美元。

另一方面，美元仍在低檔徘徊。日美聯手買進日圓加上油價下跌，拖累美元表現。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決定維持利率不變後，投資人拋售美元；日圓干預行動後，美元跌勢進一步加劇。

目前市場預期，聯準會年底前將累計升息約35個基點，投資人焦點轉向7日公布的非農就業報告。