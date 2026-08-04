快訊

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

紅葉蛋糕插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

台美罕見公開軍事合作 華爾街日報：向中國釋1訊息 對台安撫疑美聲浪

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓守住美日聯手干預漲幅 市場警戒當局再出手

中央社／ 新加坡4日綜合外電報導

日圓今天守住上週美日聯手干預匯市帶來的大部分漲幅。市場人士表示，日本與美國共同支撐日圓的行動，使投機客不敢輕易重新押注日圓走貶。

路透社報導，日圓亞洲早盤小幅走貶，報157.35日圓兌1美元，跌幅約0.1%。日圓前一交易日一度升至155.20日圓兌1美元，創近3個月高點，但仍明顯高於40年低點。

日本7月31日證實與美國協調進場買進日圓，這項罕見舉措帶動日圓過去3個交易日最多升值5%。

景順集團（Invesco）日本全球市場策略師木下智夫（Tomo Kinoshita）表示，「我預期，日本與美國當局可能進一步干預匯市的疑慮將在短期內限制日圓下行壓力。」

「我認為日圓年底前有望兌美元升值…（日本首相）高市早苗的刺激政策確實導致日圓走弱，但市場似乎已消化高市政策的大部分主要內容。」

日圓兌歐元則維持在逾8個月高點附近，最新報1歐元181.19日圓；英鎊兌日圓則報1英鎊兌211.60日圓。

日圓昨天突然勁揚，引發市場猜測日本當局再次出手干預匯市，但消息未獲官方證實。

花旗（Citi）分析師指出，昨天清晨交易時段美元兌日圓交易量約達270億美元，遠高於近期平均的約19億美元。

另一方面，美元仍在低檔徘徊。日美聯手買進日圓加上油價下跌，拖累美元表現。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決定維持利率不變後，投資人拋售美元；日圓干預行動後，美元跌勢進一步加劇。

目前市場預期，聯準會年底前將累計升息約35個基點，投資人焦點轉向7日公布的非農就業報告。

日圓

延伸閱讀

日圓兌美元持穩157 高盛：若回吐漲幅官方恐再出手

美日聯手拉抬日圓易攻難守 日銀政策矛盾成最大阻力

日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

相關新聞

外國買家減少在美置產 中國人降至第3

外國買家持續撤離美國房市，2025年4月至2026年3月間購買量下降14%，創下「美國房地產經紀人協會」(NAR)自2009年開始追蹤此數據以來的第二低。加拿大買家占16%居冠，中國以11%居第三但花費最多，專家指出，外國買家僅占市場整體交易1.7%，影響有限。佛羅里達州仍是外國人購屋的最熱門目的地，占20%。

美日聯手救日圓／早在1月開始規畫 川普稱「日本求助」

日本財務大臣片山皋月3日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是15年來美日首度聯手干預匯市。

美國罕見「賣歐元救日圓」！專家警告恐招反噬 預示外匯活躍時代

美國財政部在與日本聯手干預匯市、拉抬日圓匯價的行動中，傳出罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段。分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，卻反而加劇市場對於干預行動效益的質疑，也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

輕敵的代價！天然鑽巨擘戴比爾斯坦承 誤判培育鑽威脅 虧損待售

英美資源集團（Anglo American）執行長萬布雷德（Duncan Wanblad）坦言，旗下鑽石部門戴比爾斯（De Beers）低估了來自實驗室培育鑽石的威脅，後者已撼動天然鑽石市場。他說，以後見之明來看，當初應該更積極回應競爭。

美日聯手拉抬日圓 155成升勢續航關鍵

日本和美國歷史性聯手干預匯市後，市場焦點轉向日圓能否升破1美元兌155日圓。策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻。

荷莫茲受阻反成大補丸 全球最大石油公司沙烏地阿美Q2狂賺334億美元

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升化石燃料價格，帶動全球最大石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）第二季獲利大增，表現優於市場預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。