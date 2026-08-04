快訊

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

紅葉蛋糕插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

台美罕見公開軍事合作 華爾街日報：向中國釋1訊息 對台安撫疑美聲浪

聽新聞
0:00 / 0:00

美日聯手拉抬日圓 155成升勢續航關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美日聯手支撐日圓，力道為數十年來所罕見。兩國自1998年以來首次協同買進日圓，使日圓從1美元兌近164日圓的40年低點反彈5%。路透
美日聯手支撐日圓，力道為數十年來所罕見。兩國自1998年以來首次協同買進日圓，使日圓從1美元兌近164日圓的40年低點反彈5%。路透

日本和美國歷史性聯手干預匯市後，市場焦點轉向日圓能否升破1美元兌155日圓。策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻。

日圓兌美元周二一度貶值0.4%至157.75，終止連四日升勢；周一曾升抵155.23。

155這價位的意義不只是一般技術線。日本4月和5月進場干預時，曾短暫把日圓拉抬到155附近，但隨後又再走貶，強化市場「官方行動只是爭取時間」的看法。如今，投資人評估，若日圓明確升破這道關卡，是否代表匯市結構已出現轉變。

這次利害關係更加重大，因為美日聯手支撐日圓，力道為數十年來所罕見。兩國自1998年以來首次協同買進日圓，使日圓從1美元兌近164日圓的40年低點反彈5%；兩國政府也表示必要時願意進一步聯手干預。

美國銀行證券日本外匯與利率首席策略師山田修輔接受彭博電視訪問時說：「這一次，主管機關決心真正攻破155這個關鍵價位。若這次仍無法突破，我認為市場就會認定，主管機關的政策選項已經用盡。」

山田說，若日圓能持續升逾155日圓，可能引發市場動能轉變。隨著既有買盤被消化，美元需求可能降溫；一旦美元兌日圓跌破近來交易區間，日本出口商和其他投資人也可能擴大賣美元力道。他在報告中寫道：「在這種情境下，美元兌日圓的市場動能，可能從逢低買進轉為逢高賣出。」

富國銀行策略師Chidu Narayanan說：「升破155會提高空單回補加速的風險，即使這些部位只回補一部分，也足以帶來可觀的日圓需求。隨著槓桿帳戶降低曝險、部位失衡逐步解除，美元兌日圓有機會進一步修正，可能下探152。」

道明證券（TD Securities）指出，匯市干預帶來的動能，或許能把美元兌日圓短暫壓低至153，但這種效果恐怕不會持久，除非日銀進一步採取行動，或美國財政部展現全面承諾。

花旗集團策略師Daniel Tobon等人預料，日圓近來走強恐怕難以持久。他們認為，一旦官方停止干預，投資人很可能恢復把日圓作為融資貨幣。花旗預估，美元兌日圓大致將維持在156至161區間。

市場資金流向已顯示，日圓最初受到的提振正在消退。花旗全球G10主要外匯交易主管暨歐洲、中東及非洲外匯主管Jerry Minier指出，近幾個交易日美元兌日圓買盤增加；他並表示，押注官方行動的槓桿帳戶，正在目前價位獲利了結，並解除策略性部位。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，日圓回升的下一階段，取決於日本能否讓投資人相信，整體政策組合正在改變。

日圓 美日 日本

延伸閱讀

日美阻貶日圓還有續集 若觸發停損恐升破155價位

日圓兌美元持穩157 高盛：若回吐漲幅官方恐再出手

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

美日聯手拉抬日圓易攻難守 日銀政策矛盾成最大阻力

相關新聞

美國罕見「賣歐元救日圓」！專家警告恐招反噬 預示外匯活躍時代

美國財政部在與日本聯手干預匯市、拉抬日圓匯價的行動中，傳出罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段。分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，卻反而加劇市場對於干預行動效益的質疑，也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

輕敵的代價！天然鑽巨擘戴比爾斯坦承 誤判培育鑽威脅 虧損待售

英美資源集團（Anglo American）執行長萬布雷德（Duncan Wanblad）坦言，旗下鑽石部門戴比爾斯（De Beers）低估了來自實驗室培育鑽石的威脅，後者已撼動天然鑽石市場。他說，以後見之明來看，當初應該更積極回應競爭。

美日聯手拉抬日圓 155成升勢續航關鍵

日本和美國歷史性聯手干預匯市後，市場焦點轉向日圓能否升破1美元兌155日圓。策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻。

荷莫茲受阻反成大補丸 全球最大石油公司沙烏地阿美Q2狂賺334億美元

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升化石燃料價格，帶動全球最大石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）第二季獲利大增，表現優於市場預期。

惠普、華碩、宏碁採用長鑫存儲晶片 記憶體短缺逼PC廠另找新貨源

日媒報導，由於記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁已開始在部分入門款筆電中，少量採用中國記憶體廠長鑫存儲的DRAM晶片。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈，但目前採用數量極為有限，且僅用於非美國市場銷售的機型。

股市投資人是最不能得罪的選民？ 南韓執政黨的選情靠KOSPI決定

韓股近期劇烈震盪，KOSPI指數較6月高點崩跌近40%，大批重押晶片股的散戶慘賠，槓桿部位更面臨追繳保證金。怒火如今燒向總統李在明，執政黨2028年國會選舉恐受衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。