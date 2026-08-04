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惠普、華碩、宏碁採用長鑫存儲晶片 記憶體短缺逼PC廠另找新貨源
日媒報導，由於記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁已開始在部分入門款筆電中，少量採用中國記憶體廠長鑫存儲的DRAM晶片。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈，但目前採用數量極為有限，且僅用於非美國市場銷售的機型。
長鑫存儲目前將大部分產能優先供應給華為等中國客戶。一名知情人士表示，由於許多企業爭搶DRAM供應，目前無法向長鑫存儲預訂本季以後的產能。
PC品牌為了避免得罪美光、三星、SK海力士三大記憶體龍頭，對採用長鑫產品態度謹慎低調。宏碁不揭露供應商但表示會多元布局；華碩謝絕置評；惠普及長鑫未回應。
知情人士表示，長鑫存儲的DRAM價格並不低於三星等主要業者。
長鑫存儲被美國國防部列入一份被指與中國軍方有關的企業名單，這使得美國企業在採購時有所顧忌。
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