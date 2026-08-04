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半數獎金改發股票惹議 SK海力士迎第5輪勞資談判

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

SK海力士今天和旗下韓國工會代表在清州市廠區，針對獎金方案展開第5輪談判。資方提議以股票形式發放過半獎金並設定限制出售期，引發工會強烈反彈，拒絕承擔股價波動風險。

路透社報導，雙方在SK海力士豐厚的獎金方案上意見分歧。SK海力士去年同意將年度營業利潤的10%與員工分享，據路透社估算，2026年每名員工平均可領到7億7900萬韓元（約新台幣1761萬元）。

工會在發給會員的通知中表示，資方提議以股票形式發放逾半數獎金，並限制在一定期限內不得出售；公司也希望在出現虧損時調整獎金發放。

對此，工會表示，「絕對不接受任何讓工會成員承擔股價波動風險的安排」，並稱資方今天如果無法在談判中提出「具體且具前瞻性的修正方案」，單靠對話將難以解決問題，工會將「採取必要行動」。

SK海力士發言人拒絕置評，路透社也無法立即聯繫工會取得回應。

SK海力士股價今年已飆漲超過130%，但自6月創下歷史新高後，股價已幾乎腰斬。

SK海力士

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