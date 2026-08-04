貝森特從匯市炒手變護盤手 美日聯手救日圓背後盤算

美日聯手干預匯市，近30年來首度協同推升日圓。主導美方行動的美國財政部長貝森特，對高風險外匯交易並不陌生。

貝森特早年任職索羅斯投資公司期間，曾在1992年放空英鎊、2013年放空日圓，因而聲名大噪。貝森特掌管川普政府財政部後，也日益積極介入金融市場。

華府破天荒進場支撐另一個國家的貨幣，令匯市大感震驚。尤其日圓先前是持續穩步走貶，並未出現通常促使各國聯手行動的劇烈失序波動。這次行動還有另一項不尋常之處：美國賣出歐元、買進日圓，而不是動用美元。

美國財政部去年突然出手支撐阿根廷披索，這次又出招，可見貝森特領導的財政部願意更深入介入匯市。

不過，一名美國大型債券投資人質疑：「這不是為了發揮軟實力，也不是為了更大的公共利益。那麼，美國究竟想做什麼？」

經濟學家訝異的是，貝森特竟帶領政府逆著利率基本面支撐日圓。市場擔心，日本銀行政策利率目前為1%，升息速度不足以追上通膨壓力。其他地區利率高得多，這種情況將持續拖累日圓。

貝森特也毫不避諱宣揚這些交易。上周五內閣會議期間，一名攝影記者拍到這位財政部長的待辦事項，其中寫著：「買進日圓（JPY）50億至100億美元。」

彼得森國際經濟研究所所長、日本經濟專家波森（Adam Posen）告訴英國金融時報說：「一個曾替索羅斯和朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）效力、1992年擊垮英格蘭銀行的人，如今竟假裝單靠干預匯市就能長久守住一種貨幣，實在諷刺至極。」

投資人表示，這項行動為主要匯市增添不確定性，也開啟政府積極介入的新時代。只要某項交易不符合美國利益，美國便願意插手。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管特納（Chris Turner）說：「美國財政部進場，代表新警長上任，警告投機客不要再賣日圓。」他說，這「象徵積極干預匯市的時代回歸」。

川普雖表示，美國「總是會支持日本」，但投資人看出，華府想避免日本為支撐日圓而賣出美債。日本是美債最大官方持有者。美國官員先前也曾指出，美元過度強勢會衝擊美國出口商。

Allspring全球投資多元資產投資組合基金經理人艾敏（Rushabh Amin）說：「川普政府希望美元走弱，也不希望投資人為保衛本國貨幣而拋售美債。」艾敏表示，放空其他貨幣、做多美元的交易者，日益提防「貝森特買盤」突然進場。

美債長久以來一直是流動性高的資產，各國央行可賣出美債支撐本國貨幣。不過，美國長期借貸成本已升至2007年以來最高，因此對美債需求下降的任何風吹草動都相當敏感。

伊朗戰爭爆發之初，外國央行大幅減少由Fed託管的美債部位，降至2012年以來最低。另一項疑慮是，日本公債若進一步遭到拋售、推升殖利率，也可能促使日本國內投資人賣出美債，把資金匯回國內。

威靈頓管理公司基金經理人庫拉納（Brij Khurana）說：「貝森特認為，美債殖利率居高不下，是因為日本公債殖利率也很高。因此，如果支撐日圓，就能壓低日本殖利率，進而帶動美債殖利率下降。」

RBC BlueBay資產管理固定收益投資長道丁（Mark Dowding）表示，日圓下跌「可能打擊日本公債」，並「推升全球長天期債券殖利率，而美國對此相當敏感」。

這項行動也可能帶來交易獲利。美國總統川普已表示，「財務利益」也是採取行動的原因之一。

哈佛大學教授、國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）說：「這一招相當高明，讓人想起貝森特先前向阿根廷伸出援手，而且當時相當成功。」

不過，他也說：「除非美國財政部願意持有極為龐大的日圓部位，而這將是徹底打破慣例的作法，否則這只是暫時止血，替日銀多爭取一點時間。」

分析師認為，單靠干預無法化解促使日圓走貶的各項因素，包括油價上漲、政府大規模支出計畫帶來的不確定性，以及市場擔心日本銀行升息速度相對緩慢。