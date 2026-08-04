美日聯手護盤日圓 分析師：日銀9月升息幾成定局

美日兩國歷經數月準備，上週聯手反制看空日圓的投機性賣壓，罕見在匯率議題展現一致立場。在美方公開力挺與日銀釋出鷹派訊號下，分析師普遍預期，日銀9月升息幾成定局。

路透社報導，日本當局過去曾試圖單方面阻止日圓急跌，但大多無法為日圓建立穩固支撐；然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）口頭表態支持日圓走強，為東京官員今年的護盤行動增添新利器。

日本央行（BOJ）上週對未來利率計畫的表態，展現出迄今最鷹派的立場，更關鍵的是呼應了美國財政部匯率報告中，「貨幣政策正常化有助於減少過度匯率波動」的觀點。

日銀總裁植田和男在預先準備好的發言稿中，強調比以往「任何時候都更需要」對物價上漲風險保持警惕，分析師普遍解讀為，這幾乎確立9月即將升息。

日方表態也獲華府讚許。

貝森特2日在社群平台X發文指出，「我們強力支持日本採取果斷的市場和貨幣措施，以修正日圓被嚴重低估的現象」，同時強調支持日銀升息。

日本財務省財務官三村淳（Mimura）也表示，政府將使匯率政策與日銀的貨幣政策保持一致，以解決日圓疲弱問題，暗示近期升息的可能性。

貝森特另在一則X貼文中指出，他8月底將在美國主辦的20國集團（G20）財長會議上與日銀總裁植田和男會面。日銀隨後將於9月17至18日召開下一場政策會議，市場目前認為這場會議可能做出重大決定。

岡三證券（Okasan Securities）債券策略師木村幸（Yuki Kimura）說：「考量日本是在美國合作下採取行動阻止日圓下跌，日銀能否還承擔得起9月不升息的後果，就成一大問號。」

三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ MorganStanley Securities）首席債券策略師六浦直美（NaomiMuguruma）認為，9月升息幾乎已成定局。

她說：「干預只能暫時緩解匯率波動，可能需要更快升息，才能為日圓建立持久支撐。我覺得9月升息已成定案，日銀若拖到10月，只會引發新一波日圓下跌，毫無意義。」

財經新聞網CNBC報導，另有分析師對日圓能否持續反彈悲觀以待，認為基本面仍是關鍵。

瑞銀（UBS）策略師陳得能（Teck Leng Tan）和施奈德（Dominic Schnider）昨天寫道：「日本的政策組合仍不太可能持續推動日圓走強。在預期日本央行將繼續循序漸進實施政策正常化，且實質利率維持負值的狀況下，日圓的支撐主要仍來自干預風險，而非國內貨幣基本面改善。」

匯豐銀行（HSBC）則表示，日銀基本政策的結構性轉變，是日圓持續反彈的關鍵。

匯豐分析師在報告中寫道：「除非我們看到日銀大幅加快升息步伐，政府對日圓採取更清晰的立場，並縮減財政擴張目標，否則我們仍對預測美元兌日圓的下行趨勢缺乏信心。」