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Anduri要擴大進軍無人艇！擬砸數億美元在美興建製造基地

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國國防科技公司Anduril Industries擬投資數億美元，在美國興建無人艇製造基地。路透
美國國防科技公司Anduril Industries擬投資數億美元，在美國興建無人艇製造基地。路透

美國媒體引述知情人士說法報導，美國國防科技公司Anduril Industries正與馬里蘭州一座港口進一步協商，計劃興建一座用於生產無人艇的製造基地。此舉反映出軍方對自主水面艦艇需求快速提升，也顯示國防新創企業正有望帶動美國傳統工業基礎設施的復興。

總部位於南加州的Anduril已與具有悠久歷史的Sparrows Point工業園區營運方簽署合作備忘錄。該園區位於巴爾的摩郡，占地約3,300英畝，擁有深水港，過去曾是重要的造船與鋼鐵製造基地。

知情人士透露，Anduril計劃投入數億美元，在園區內打造一部分設施，用於生產與測試無人水面艇。

不過，目前Anduril尚未簽署租約，雙方的協商仍可能破局。

Anduril目前正積極將整體武器系統產能提升約一倍，而無人水面艇正是其最新拓展的重要產品線之一。該公司在今春完成新一輪融資後，估值已達610億美元。目前Anduril 已與英國Kraken科技集團、南韓現代重工建立合作並生產無人艇。

Anduril進軍無人水面艇市場，將使這個競爭激烈的新興領域出現一家資金雄厚、政府關係深厚的新對手。目前許多新創公司都在爭奪美國海軍的無人艇合約。

全球軍方已正式邁入無人艇時代。舉例來說，在俄烏戰爭中，烏克蘭成功利用無人艇重創俄羅斯黑海艦隊，展現其軍事價值。

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