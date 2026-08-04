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SK海力士、SanDisk公布HBF標準 AI儲存新架構成形
南韓晶片製造商SK海力士發布新聞稿說，該公司和SanDisk公布業界頭一個高頻寬快閃記憶體（HBF）標準規格。HBF是新一代儲存技術。
兩家公司六個月前成立HBF聯盟，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟。
HBF是在高頻寬記憶體（HBM）和固態硬碟（SSD）之間新增的一層記憶體。這項技術可提供近似HBM的高速資料傳輸能力，並利用NAND技術大幅提高容量。
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