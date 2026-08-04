SK海力士、SanDisk公布HBF標準 AI儲存新架構成形

聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）傳出考慮將每年例行利率決策會議由八次減為六次，另安排兩場聚焦經濟議題的會議。如果成真，這將是聯準會數十年來貨幣政策流程的最大變革之一，可能改變聯準會政策溝通與利率調整的節奏。以下是五大重點整理：

2026-08-04 11:21