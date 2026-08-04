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安森美財報超預期、預估AI資料中心相關營收翻倍 盤後大漲逾7%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
安森美預估今年來自AI資料中心業務的營收成長超過一倍。路透
安森美預估今年來自AI資料中心業務的營收成長超過一倍。路透

美國功率半導體大廠安森美（ON Semiconductor） 上季營收與獲利都優於預期，同時上調了來自AI資料中心業務的營收展望且預估成長超過一倍，消息帶動股價在周一（3日）盤後大漲超過7%。

安森美公布，第2季營收為16.04億美元，每股盈餘0.74美元，分別高於分析師預估的15.89億美元與0.71美元。

受財報激勵，安森美股價在盤後交易上漲7.4%，報每股86.33美元，截至當日收盤，今年來累計已上漲50%。事實上，安森美股價在6月底前一度翻倍，但隨後因公司宣布將以約70億美元收購物聯網（IoT）公司 Synaptics而回落。

展望第3季，安森美預估營收將進一步成長至16.5億至17.5億美元，每股盈餘0.81至0.93美元。

安森美的核心業務主要是為汽車與工業市場提供電源管理晶片及影像感測器，其中汽車客戶貢獻過半營收。

不過，近來安森美供應給AI資料中心的功率半導體及用於管理AI晶片電力供應的電源管理IC需求快速成長。這項業務去年創造約2.5億美元營收，預期今年成長將超過一倍，占分析師預估安森美今年65億美元總營收的約8%。

安森美執行長埃爾-柯里（Hassane El-Khoury）表示：「AI資料中心仍然是我們成長最快的業務。我們目前預期，2026年相關營收將超過翻倍成長，這展現了我們智慧電源產品組合的競爭力，以及客戶在整個電源架構中的採用率持續提升。」

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