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整理包／美為何幫忙日圓？理由不是川普口中的友誼 也非慷慨大方

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國出手協助日本干預匯市、支撐日圓，背後用意是避免日本大舉拋售美債，推高美國借貸成本。路透
美國出手協助日本干預匯市、支撐日圓，背後用意是避免日本大舉拋售美債，推高美國借貸成本。路透

美日兩國自1998年後首度聯手救日圓川普稱這是「友誼訊號」，但華爾街認為，美國真正想救的不是日圓，而是自己的公債市場。若日圓續貶、日本殖利率攀升，日本資金可能回流國內，賣出美債，推高美國借貸成本。

1、美日相隔近30年首度聯手

這是美國與日本自1998年亞洲金融風暴以來，首次聯手進場支撐日圓。日本財務省證實此次行動，美國財政部與聯準會也共同參與，規模估計超過500億美元。

2、美國大方幫忙背後有盤算

日本是全球最大美債持有國之一，過去干預匯市時，常賣出美債換取美元，再買進日圓，推升美債殖利率。如今30年期美債殖利率已創近20年新高，美方不希望日本再大舉賣債。這次美方改由紐約聯準銀行賣歐元、買日圓，並讓日本以美債抵押借美元，避免直接拋售美債，兼顧日圓與美債市場。

3、日本殖利率牽動全球市場

近年每當日圓急貶，日本公債殖利率往往同步攀升，並帶動全球債券殖利率走高，包括美債在內都可能承受賣壓。華爾街認為，這也是美方急於穩定日圓的重要原因。

4、日本升息恐爆資金大搬風

日本長期維持低利率，吸引全球投資人借入低成本日圓，再投入海外高收益資產。若日本升息，退休基金、保險公司等資金可能回流國內，推升全球利率，也可能衝擊股市等風險性資產。

5、干預匯市治標不治本

分析師指出，日圓疲弱的根本原因在於美日利差過大，而非投機炒作。若日本仍維持偏低利率，即使持續進場干預，也只能短暫支撐匯價，難以扭轉長期走勢。要想讓日圓持續升值，日本央行仍須調整貨幣政策升息。日本目前政策利率僅1%，遠低於美國3.5%至3.75%，

6、市場觀察日銀下一步

美日聯手干預後，日圓自40年低點反彈近5%，美元指數也跌破100，但升幅仍遠不及2024年日銀升息帶動的漲勢。市場接下來將聚焦9月日本銀行是否升息，以及能否讓日圓走強不再依賴政府干預。

日圓 川普

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