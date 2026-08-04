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空難後首獲放行新機型 波音737 MAX 7獲認證

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
波音737 MAX 7客機。 法新社
波音737 MAX 7客機。 法新社

美國聯邦航空總署（FAA）今天宣布波音737 MAX 7客機完成認證。這項認證距此機型首次試飛已逾8年，而它也是波音2018及2019年發生兩起致命空難後，首款完成認證的飛機。

法新社報導，波音737 MAX 7是同系列最小的窄體客機，可容納172個座位。這型飛機首次試飛逾8年後，FAA今天宣布完成認證。過程中，由於737 MAX8在2018年和2019年均發生重大空難，聯邦審查項目增加，認證時間也大幅延長。

波音自發生上述空難及其他一些問題後，公司多年低迷，MAX 7是空難後首獲放行的新機型。

波音商用飛機總裁波普（Stephanie Pope）表示：「這項重要認證，驗證我們飛機設計的嚴謹，也肯定737 MAX研發團隊的決心與韌性。」

「我們團隊始終專注於完成所有要求，為客戶交付一款更安全、性能更強的飛機。」

波音為取得MAX 7認證，共完成441次試飛，累計686個試飛小時。

FAA表示，持續多年努力解決複雜技術問題後，歷經將近10年審查才予以認證。

波音原計劃於2019年交付737 MAX 7，但這項時程在兩起致命空難後作罷。此外，2024年阿拉斯加航空的737 MAX 9在飛行途中，還出現艙壁板（內嵌式緊急出口門）脫落事故。

造成兩起MAX系列飛機致命空難的因素之一，在於「操控特性增益系統」（Maneuvering CharacteristicsAugmentation System，MCAS）的防失速設計不良。這項系統不當啟動，將導致飛行員無法重新控制飛機。

美國檢方指控，波音就MCAS系統誤導FAA監管人員，導致它未被列入操作手冊及飛行員訓練教材。

波音即將取得737 MAX 10認證，這是MAX系列中機型最大的一款，最多可容納230個座位。此外，旗下延宕已久的777X廣體客機，也在進行認證作業。

美國國會的聽證會揭露，政府對波音監管不力是導致MAX空難因素之一，這也促成2020年立法，要求波音在兩年內為旗下逾2300架MAX機隊，全數安裝新型攻角感測器。

阿拉斯加航空的事故後，歐特柏格（Kelly Ortberg）於2024年8月加入波音，這位執行長一直強調要嚴格遵守品質控管及關鍵績效指標。

隨著認證程序進度，波音預期未來一段期間將加快MAX機型的生產。FAA已核准MAX機型月產量從38架提高至42架，隨後再由42架提高至47架。

波音7月在華盛頓州艾弗雷特（Everett）啟用一條新的MAX生產線，預期可讓MAX達到每月52架的產能。

提高產量對波音中期財務目標至關重要，波音股價受此激勵一度大漲8%。

空難 波音

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