空難後首獲放行新機型 波音737 MAX 7獲認證
美國聯邦航空總署（FAA）今天宣布波音737 MAX 7客機完成認證。這項認證距此機型首次試飛已逾8年，而它也是波音2018及2019年發生兩起致命空難後，首款完成認證的飛機。
法新社報導，波音737 MAX 7是同系列最小的窄體客機，可容納172個座位。這型飛機首次試飛逾8年後，FAA今天宣布完成認證。過程中，由於737 MAX8在2018年和2019年均發生重大空難，聯邦審查項目增加，認證時間也大幅延長。
波音自發生上述空難及其他一些問題後，公司多年低迷，MAX 7是空難後首獲放行的新機型。
波音商用飛機總裁波普（Stephanie Pope）表示：「這項重要認證，驗證我們飛機設計的嚴謹，也肯定737 MAX研發團隊的決心與韌性。」
「我們團隊始終專注於完成所有要求，為客戶交付一款更安全、性能更強的飛機。」
波音為取得MAX 7認證，共完成441次試飛，累計686個試飛小時。
FAA表示，持續多年努力解決複雜技術問題後，歷經將近10年審查才予以認證。
波音原計劃於2019年交付737 MAX 7，但這項時程在兩起致命空難後作罷。此外，2024年阿拉斯加航空的737 MAX 9在飛行途中，還出現艙壁板（內嵌式緊急出口門）脫落事故。
造成兩起MAX系列飛機致命空難的因素之一，在於「操控特性增益系統」（Maneuvering CharacteristicsAugmentation System，MCAS）的防失速設計不良。這項系統不當啟動，將導致飛行員無法重新控制飛機。
美國檢方指控，波音就MCAS系統誤導FAA監管人員，導致它未被列入操作手冊及飛行員訓練教材。
波音即將取得737 MAX 10認證，這是MAX系列中機型最大的一款，最多可容納230個座位。此外，旗下延宕已久的777X廣體客機，也在進行認證作業。
美國國會的聽證會揭露，政府對波音監管不力是導致MAX空難因素之一，這也促成2020年立法，要求波音在兩年內為旗下逾2300架MAX機隊，全數安裝新型攻角感測器。
阿拉斯加航空的事故後，歐特柏格（Kelly Ortberg）於2024年8月加入波音，這位執行長一直強調要嚴格遵守品質控管及關鍵績效指標。
隨著認證程序進度，波音預期未來一段期間將加快MAX機型的生產。FAA已核准MAX機型月產量從38架提高至42架，隨後再由42架提高至47架。
波音7月在華盛頓州艾弗雷特（Everett）啟用一條新的MAX生產線，預期可讓MAX達到每月52架的產能。
提高產量對波音中期財務目標至關重要，波音股價受此激勵一度大漲8%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。