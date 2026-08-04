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英國以防罪為由要求開後門 蘋果拒絕再提新訴訟

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

蘋果公司今天表示，已就英國政府最新要求取得用戶加密資料提出法律訴訟。英方強調，儘管支持隱私保護，但執法機關必要時仍需取得資料以防範兒童性虐、恐怖主義等重大犯罪。

美國媒體去年曾報導，英國政府要求蘋果（Apple）建立「後門」，讓執法機構等當局在必要時得以監看並取得全球蘋果用戶上傳的加密資料，一度引發英美關係緊張，英方隨後放棄這項要求。

英國「金融時報」（Financial Times）隨後於去年10月報導，倫敦當局轉而要求蘋果提供英國用戶的加密資料存取權，這也是蘋果這次提出訴訟的主因。

綜合法新社與路透社報導，蘋果今天再次提供去年9月曾發布的聲明指出：「正如我們一再強調，我們從不為任何產品或服務建立後門或萬能鑰匙，未來也絕對不會這麼做。」

蘋果發言人確認這項新的法律訴訟，但拒絕進一步置評。

英國政府發言人表示，不會就法律程序或業務事項發表評論，「英國支持強大的加密技術與完善隱私保護，但執法機關在必要且符合比例原則的情況下取得通訊內容，對於保護公眾免受恐怖主義、嚴重犯罪和兒童性虐待的危害，同樣至關重要」。

由於許多科技平台都主打能透過加密技術來保障隱私，因此提供存取管道給執法部門，長期以來被視為不可逾越的紅線。

蘋果去年2月已停止向英國用戶提供最先進的加密功能，也就是「進階資料防護」（Advanced DataProtection，ADP）。ADP能透過「端對端」加密功能來強化雲端資料安全，確保只有帳號持有者能查看內容。

不過，全球各地警方均表示，即使執法機關握有合法搜索令，加密技術仍可能阻礙偵查，導致罪犯、恐怖分子與非法色情業者逃避起訴。

但民權、隱私倡議人士及許多網路安全專業人士則讚揚資料加密，認為這是防範當局不當監控和駭客入侵的有效手段。

蘋果

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