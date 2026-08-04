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「真的賺太多了」川普點名2大石油巨頭 直指有公司賺12倍應回饋民眾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，成立總統軍人配偶委員會，隨後回答媒體提問。路透
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，成立總統軍人配偶委員會，隨後回答媒體提問。路透

美國總統川普3日敦促美國的石油公司採取行動，降低汽油價格，並稱伊朗戰爭推高油價，讓能源巨頭「賺了太多錢」。

CBS新聞報導，川普發表這番言論之際，外界正期待透過外交取得進展，結束美伊衝突。不過，戰爭導致經由荷莫茲海峽的原油運輸大致中斷，油價因而大幅上漲，目前仍遠高於戰前水準。CBS新聞最近一項民調顯示，約半數美國人表示，燃料成本居高不下，對他們造成經濟困難；約八成受訪者認為，川普政府並未充分致力於降低消費者物價。

川普3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令時預測，美伊衝突結束後，油價將「跌到谷底」，同時點名批評雪佛龍和埃克森美孚從油價上漲中獲利。他說：「他們賺了太多錢，實在太多了。雪佛龍賺太多，埃克森美孚也賺太多。真的太多了。」

川普也施壓石油公司採取更多行動幫助消費者。他強調：「當你看到一家公司賺到的錢是前一年的12倍時，這家公司就得把其中一部分回饋給大眾，而且最好調降零售價格，也就是消費者支付的價格。我要大聲而明確地說：我對此感到不滿。」埃克森美孚拒絕評論，雪佛龍則未立即回應置評請求。

此外，川普3日稍早直接批評雪佛龍執行長沃思（Mike Wirth）前一天接受福斯新聞主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）訪問時的說法。川普在真實社群發文表示，沃思未肯定川普政府對能源產業的幫助，並批評：「他偏偏忘了提到一件事，如果沒有川普政府的天才、遠見、力量與穩定，石油產業乃至我們的國家本身，早就完了！」

川普還表示，雪佛龍正受益於在委內瑞拉的營運。雪佛龍高層則表示，增加從委內瑞拉進口原油，有助於抑制美國汽油價格。

CBS新聞指出，石油公司並不決定美國的燃料價格。根據美國能源資訊署資料，原油占每加侖汽油成本的51%，是決定加油站油價的最大因素。行銷與配送另占汽油總成本的11%，包括將燃料運送至全美各地加油站的成本，以及零售商的營運成本。煉油，也就是將原油分解成不同成分的過程，則占汽油成本的20%。

伊朗 美國 石油 油價 荷莫茲海峽

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