美日聯手拉抬日圓易攻難守 日銀政策矛盾成最大阻力

美日罕見聯手干預匯市，成功將羸弱不堪的日圓從40年低點拉升。不過，要守住目前價位，投資人認為恐怕並不容易。

美國加入干預，強化日本政府近日單獨出手的力道。日本先前雖成功讓日圓守住1美元兌160日圓左右，卻未能持續推升日圓。日本財務大臣周一表示，日本將「毫不猶豫」再度和美國聯手干預。

分析師指出，即使有美國支持，如果日本銀行（央行）不改變政策，日圓仍可能再度承受壓力。

日本通膨雖高於央行目標，但日銀仍相當謹慎於升值，原因是日本過去長年處在對抗恰好相反的通貨緊縮風險。這種審慎態度促使投資人轉向其他貨幣，以賺取較高的短期債券報酬。

目前美國短期利率比日本高出約2.5個百分點，許多投資人預期Fed將在9月下次會議會升息。

Edmond de Rothschild資產管理公司基金經理人米拉利（Nabil Milali）直言：「如果日銀不收緊貨幣政策，日圓升勢就難以持續。」

美國上周五進場干預匯市，賣出歐元、買進日圓，避免直接壓低美元匯價。美國財政部長貝森特也在社群媒體發文，呼籲Fed擴大附買回機制的規模，讓日本可以融通美元買進日圓。

日本財務大臣片山皋月周一表示，日本未來將運用這項機制籌措干預匯市所需資金，而不是賣出持有的美債。Fed這機制則讓日本能以持有的美債作為擔保來拆借美元。日本官員已表示，運用這項機制取得美元買進日圓，不必出售原本得用來支應干預行動的美債部位。

貝森特表示，Fed可調高單一交易對手的借款上限從目前的600億美元，藉此提供協助。他在社群媒體發文說：「我們會鼓勵Fed在未來幾個月擴大這項機制的規模。」

日本5月底持有美債規模約1.1兆美元，因此目前限制日本透過這項機制籌措多少資金的，是600億美元額度上限，而不是日本持有的美債規模。調高上限後，日本便能迅速以更多美債部位取得美元，又不必直接賣出美債。

日銀上周維持利率不變，但投資人普遍預期未來幾個月將升息。不過，布魯金斯研究所資深研究員布魯克斯（Robin Brooks）指出，日銀目前每月仍買進約2.5兆日圓（160億美元）日本公債，壓低長期殖利率，因此升息對日圓的提振效果可能有限。

他說：「整套政策架構充滿矛盾。一方面，日銀買進公債、壓低長期利率；另一方面，財務省卻進場干預，試圖推升日圓。」