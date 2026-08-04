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油價重挫5%後持穩、川普說正與伊朗談判 喊荷莫茲海峽就快通航

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加州沿岸附近的一艘油輪。路透
加州沿岸附近的一艘油輪。路透

國際油價今天開盤後（4日）止跌回穩，在周一大跌約5%、寫下一周來最大跌幅後趨穩；美國總統川普表示，他最新提出的談判方案是伊朗的「最後一次機會」，並預期荷莫茲海峽將全面恢復通航。

布蘭特原油10月期貨今天維持在每桶84美元左右，周一時收盤重挫4.7%。

西德州中級原油（WTI） 9月期貨維持在每桶81美元附近，周一收盤大跌5.1%。

川普周一在白宮橢圓形辦公室向媒體表示：「我們談的是荷莫茲海峽，讓海峽重新開放，而且實際上最快明天就能恢復通航。」

他接著表示：「這是他們簽署一份好協議的最後機會。」不過，他並未說明所指的是哪一場談判，也未透露參與談判的各方。

川普還警告：「在斬首行動之前，我希望給他們最後一次機會。」

伊朗否認正與美國進行談判，但表示，與阿曼就如何讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽的磋商已有進展。伊朗最高領袖顧問雷札伊在國營電視台表示：「美國必須先踏出第一步，改變自己的行為。」

近幾周以來，國際油價持續劇烈震盪，因美伊6月停火協議破裂後戰事再起，且衝突範圍擴大至紅海。

川普近來多次表示希望透過外交途徑解決危機，因此一度撤回軍事升級威脅，但談判屢次破局。

紐約大學全球事務中心副院長Carolyn Kissane表示：「只要原油仍有辦法透過其他路線運輸，市場就會持續在緊張與緩和之間來回擺盪。」

目前荷莫茲海峽運輸量已降至極低。最新事件持續干擾航運，包括英國海事貿易行動辦公室表示，一艘位於阿曼哈薩布東北方的貨輪周一透過無線電通報，遭到不明飛行物擊中。

另一方面，位於紅海的沙烏地重要出口港延布港，近期船舶活動明顯增加。

荷莫茲海峽 伊朗 油價

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