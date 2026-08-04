快訊

管中閔退休 曬識別證加註4個字：以後就要社會大眾多多照顧了

多到互食噎死…日月潭魚虎大爆發 電撈量狂飆19倍

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

喊需求像「來自異世界」！Palantir美商業營收暴增149% 盤後狂飆15%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測。歐新社
資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測。歐新社

美國資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測，且上季營收遠超過華爾街預期，並形容商業市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」。消息帶動股價在盤後大漲15%。

Palantir預期，今年全年調整後營業利益將達48.9億至49.1億美元，高於先前預估區間上限的44.5億美元。這家軟體開發商暨美國重要軍事承包商也預估，全年營收可達81.6億美元，高於市場預估的約77億美元。

美國商業業務營收年增近150% CEO駁斥會遭AI新創公司取代

執行長卡普（Alex Karp）表示，美國商業業務第2季表現「驚人」，營收年增149%至7.64億美元，大幅超越分析師平均預估的7.164億美元。

強勁財測緩解投資人對Palantir成長展望的疑慮。市場原先憂心，隨著Anthropic等AI模型開發商開始銷售軟體，以及美國以外各國政府日益傾向與本土科技公司合作，Palantir的業務可能受衝擊。

卡普周一在致投資人的信中反駁AI新創公司將取代Palantir的說法，並警告說，若企業直接將AI模型部署於自身環境中，等於是「放任AI模型在他們的家中自由運行」，存在潛在風險。

受財報激勵，Palantir股價盤後大漲15%至144.65美元。

卡普在聲明中表示：「本季表現簡直像來自另一個世界。這樣的成績放在任何企業都足以令人驚嘆；對於像我們這樣具備如此規模、影響力與重要性的公司而言，更是令人吃驚。」

地緣政治推升AI國防需求 但歐洲成長動能恐面臨疑慮

Palantir起初是一家低調的矽谷新創公司，專門向美國政府及盟國軍方提供客製化資料分析軟體。自美國總統川普再度執政後，卡普、技術長桑卡爾及其他高層更加積極塑造親美形象，出版著作倡議科技業重新投入國防工業，也頻繁在各類論壇談論AI於戰爭中的角色。

自2024年底以來，Palantir市值已增加超過一倍，目前達約3,000億美元。

現代戰爭型態的改變以及地緣政治風險升高，促使各國政府持續增加對先進國防技術的投資，例如Palantir的 AI戰場分析軟體，以及Anduril Industries的自主無人機系統。根據路透先前報導，這兩家業者正合作為川普推動的「金穹」飛彈防禦計畫開發相關軟體。

雖然Palantir在美國政府市場仍維持強勁成長，但歐洲各國領導人近來陸續表示，希望降低對美國科技公司的依賴，轉向扶植本土企業。近幾個月，法國與英國政府官員都已著手終止與Palantir的合作案。

在上季，Palantir海外營收年增33%至3.625億美元；相較下，美國市場營收暴增115%至15.7億美元。

財務長葛雷澤表示，上季調整後毛利率為86%，較前一季略微下滑，主因是Palantir開始為一位政府客戶承擔雲端託管服務成本。

延伸閱讀

道指寫歷史新高、一掃美科技股不安氣氛 帕蘭泰爾為AI類股打下強心針

美伊同釋和解善意…道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

美系四大CSP上修資本支出 法人點名13檔受惠供應鏈

相關新聞

美伊同釋和解善意…道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美國股市8月頭一個交易日勁漲，道瓊工業指數收在歷史新高。美國總統川普釋出重回外交途徑解決伊朗問題的意向，帶動油價和美債殖利率下跌，暫時紓解投資人對能源價格飆升和科技股賣壓加深的疑慮。市場焦點也轉向本周密集登場的企業財報。

日圓兌美元持穩157 高盛：若回吐漲幅官方恐再出手

日圓兌美元周一在紐約交易時段持穩，較亞洲交易大幅收斂，市場猜測美日上周聯手干預匯市後，官方可能再度進場支撐日圓。

喊需求像「來自異世界」！Palantir美商業營收暴增149% 盤後狂飆15%

美國資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測，且上季營收遠超過華爾街預期，並形容商業市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」。消息帶動股價在盤後大漲15%。

華許未交代抗通膨路徑 美銀：長債賣壓恐捲土重來 城堡憂陷負向循環

聯準會（Fed）主席華許光是承諾抑制通膨，卻未說明如何達成目標，使Fed抗通膨公信力受到債市考驗。美國銀行（Bank of America）警告，如果Fed無法改善政策溝通，長天期美債賣壓恐捲土重來；城堡證券（Citadel Securities）則認為，Fed把部分緊縮工作交給市場，可能形成殖利率愈升、Fed愈觀望的負向循環。

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

日本國內的超商產業已露飽和疲態。現煮咖啡成功爆紅創造新商機，甜甜圈卻鎩羽而歸，日媒分析，下一場商品戰爭將在T恤、襪子與太陽眼鏡開打。全家便利的機能T恤，價格與UNIQLO同類商品差不到台幣2元，消費者照樣埋單。原本只供街角救急的服飾，開始吸引顧客專程進店選購。眼看全家把不起眼的生意做出規模，單店營業額也逐漸追近，超商龍頭7-Eleven終於坐不住了。

道指寫歷史新高、一掃美科技股不安氣氛 帕蘭泰爾為AI類股打下強心針

美國道瓊工業指數今天漲693點，以53178點作收，再度寫下歷史新高。波音、微軟、亞馬遜等大型業者股價全面走高，人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。