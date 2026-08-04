日圓兌美元持穩157 高盛：若回吐漲幅官方恐再出手

日圓兌美元周一在紐約交易時段持穩，較亞洲交易大幅收斂，市場猜測美日上周聯手干預匯市後，官方可能再度進場支撐日圓。

日圓在紐約交易時段結束時報1美元兌157日圓左右，大致和美股開盤時相同。日圓稍早在東京交易時段由小貶轉升，兌美元一度升值1.4%至155.23，隨後回吐大部分升幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大，報99.897。

TD證券駐紐約策略師Howard Du說：「日圓歷經三天震盪後，今天出現一些趨穩跡象。我們認為，部分投機客短期可能追買日圓，推升至1美元兌153日圓左右。」

日圓自2月以來從未升至如此價位。近日大漲之前，日圓一度逼近1986年以來最低水準，徘徊在1美元兌164日圓附近。

麥格理集團駐新加坡策略師貝瑞（Gareth Berry）說：「單從匯價走勢來看，就像是官方進場干預。日本財務省能夠出手的時間有限，必須趁機壓低美元兌日圓，摜破若干支撐價位。」

匯市每日交易量達9.5兆美元，市場仍有不少人士懷疑，官方是否有能力改變日圓長期走勢。不過，當局短線扭轉行情的能力無庸置疑。

上周最後兩個交易日，官方透過直接進場買進日圓、官員致電日圓交易銀行，以及美國財政部長貝森特和日本財務大臣片山皋月口頭干預，一舉收復日圓兩個多月來的全部跌幅。

高盛集團策略師崔維迪（Kamakshya Trivedi）等人在報告中指出：「如果日圓開始回吐近日漲幅，政府很可能在未來幾天進一步干預，就像今年5月一樣。」

報告說：「我們仍認為，干預是有效工具，可讓政府在基本面轉趨有利前爭取一些時間。」

國際油價上漲、日本財政赤字居高不下，加上日本和美國等主要經濟體的利差懸殊，持續使日圓承受壓力。日圓貶值已在東京敲響警鐘，進口成本上升也加重企業和消費者負擔。