台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價11.3%

台積電ADR周一上漲0.5%，連續三天上漲，收在406.11美元，較台北交易溢價11.3%。

美國股市8月頭一個交易日勁漲，道瓊工業指數收在歷史新高。美國總統川普釋出重回外交途徑解決伊朗問題的意向，帶動油價和美債殖利率下跌，暫時紓解投資人對能源價格飆升和科技股賣壓加深的疑慮。市場焦點也轉向本周密集登場的企業財報。

道瓊工業指數周一上漲693.38點，漲幅1.32%，收在53,178.41點；標普500指數上漲1.48%，收在7,600.50點，逼近歷史新高；那斯達克綜合指數上漲2.13%，收在25,913.90點。那斯達克100指數上漲1.8%。

費城半導體指數上漲1.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%。

台灣加權股價指數周一上漲266.66點，收在43,386.41點。台積電（2330）下跌2.3%收在2,370元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣元）溢價率（%）

台積電 TSM US 2,636.83 +0.46 2,370.00 +11.26

日月光投控 ASX US 595.40 +4.29 610.00 -2.39

聯電 UMC US 121.35 -1.79 118.00 +2.84

中華電 CHT US 137.75 -0.42 139.00 -0.90