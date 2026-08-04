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川普稱與伊朗談判 美股勁揚道瓊指數收盤創新高
儘管德黑蘭當局予以否認，但美國總統川普（Donald Trump）堅稱，美方與伊朗的和談正在進行中，受到這項消息提振，華爾街股市今天走高，其中道瓊指數收盤創下歷史新高紀錄。
道瓊工業指數大漲693.38點或1.32%，收53178.41點。
標準普爾500指數揚升110.78點或1.48%，收7600.50點。
那斯達克指數攀漲540.04點或2.13%，收25913.90點。
費城半導體指數上揚119.28點或1.05%，收11430.35點。
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