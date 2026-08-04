川普稱與伊朗談判 美股勁揚道瓊指數收盤創新高

長久以來，南韓年輕人難以在國內找到理想的入門工作，三星等知名企業傾向雇用有經驗者，許多年長人士也持續留在職場；而在人口老化的日本，企業卻難以透過新鮮人招募計畫填補入門職缺。因此，愈來愈多南韓青年赴日求職。

2026-08-04 02:54