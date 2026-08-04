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中東戰事助美石油巨頭獲利翻倍 川普：我不喜歡

中央社／ 華盛頓3日專電
石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）。 (美聯社)
石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）。 (美聯社)

美國石油業者埃克森美孚、雪佛龍近期公布第2季財報，獲利因中東戰事而大幅提高。總統川普今天在白宮大聲說：「我不喜歡」，批兩公司賺太多，應歸還公眾，大降零售油價。

受美伊戰爭油價高漲影響，美國石油業者近期公布業績獲利大幅提升。埃克森美孚（ExxonMobil）今年第2季淨利達145.3億美元，較去年同期71億美元大幅提高超過一倍。

雪佛龍（Chevron）今年第2季淨利為121億美元，去年同期為25億美元，獲利成長超過4倍。

美國是全球主要能源供應國，中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）近乎封鎖，煉油設施損毀，全球油價走高，美國國內能源價格同步上揚並推升通膨，讓石油業者發戰爭財。

美國總統川普3日在白宮簽署行政命令後就記者提問回應說：「我不喜歡，他們賺太多錢，由於石油缺貨，他們賺大錢，我不喜歡。」

川普進一步說：「我高度支持自由企業，沒人超過我。伊朗結束後，油價會大幅降低。」「他們賺太多，雪佛龍與埃克森美孚都賺太多，他們應該歸還公眾，最好大降零售消費油價。」

他並再次大聲重申：「我不喜歡！」

川普對美國石油企業上季大幅獲利發表不滿談話後，兩家業者股價走低。

國際油價3日因美伊可能復談再度走低，每桶現貨普遍低於80美元。美國原油價格在美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，普遍高於戰前約20%，荷莫茲海峽封鎖期間，每桶價格高於90美元，期間各行各業營運成本提高，通膨情況加劇。

中東 中東戰事 石油

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