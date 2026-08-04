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四貸同堂引關注⋯金管會加碼要求銀行 理財周轉金貸款需申報

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市場重燃希望盼中東戰事結束 歐股大多收漲

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）近日堅稱，已經為了跟伊朗的新一輪談判做好準備，盼能結束中東地區戰事，受到這項消息提振，歐洲股市主要指數今天大多收高。

倫敦FTSE 100指數小跌10.35點或0.10%，收10857.70點。

法蘭克福DAX指數勁揚372.07點或1.45%，收26001.31點，並創下收盤歷史新高紀錄。

巴黎CAC 40指數攀漲104.18點或1.22%，收8613.82點。

中東戰事 中東 市場

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