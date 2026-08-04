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市場重燃希望盼中東戰事結束 歐股大多收漲
美國總統川普（Donald Trump）近日堅稱，已經為了跟伊朗的新一輪談判做好準備，盼能結束中東地區戰事，受到這項消息提振，歐洲股市主要指數今天大多收高。
倫敦FTSE 100指數小跌10.35點或0.10%，收10857.70點。
法蘭克福DAX指數勁揚372.07點或1.45%，收26001.31點，並創下收盤歷史新高紀錄。
巴黎CAC 40指數攀漲104.18點或1.22%，收8613.82點。
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