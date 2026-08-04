聽新聞
0:00 / 0:00

甜甜價沒了？學者：日央行升息慢 日圓升多少仍未知

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台幣兌日圓「甜甜價」沒了？專家說未必。 記者黃仲明／攝影
台幣兌日圓「甜甜價」沒了？專家說未必。 記者黃仲明／攝影

日圓匯價在美日政府聯手干預下走升，民眾是否難以再看到「甜甜價」？答案是未必。合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，日圓匯價能升到多少仍是未知數，民眾若有出國旅遊需求，仍然以分批買為佳，現在日圓價位即使偏高，但仍比近一年來最貴的匯價一五二日圓便宜。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇則說，短線要看一五五日圓價位是否會升破，若短線升破一五五，代表接下來看到一五二價位可能性很高；若一五五價位未升破，後續仍很可能再看到一六○價位。

另一位金融圈專家指出，這幾周日圓匯率可能會偏強，除了美日已釋出聯手打擊日圓空頭的訊息，日本官方也表示，若有需要仍可能再次干預，這會使空頭暫時卻步。專家認為，如果美國利率仍高、日本升息速度有限，日圓長期仍可能面臨貶值壓力，想要換日圓的民眾可暫時先避風頭，一陣子再換。

日圓匯率走升，也帶動日圓兌新台幣大幅升值，台銀昨天下午四時收盤的賣出牌告價○點二一○六元，比起美日聯合干預前的○點二○一八元，升值幅度超過百分之四點三六，等於國人買日圓貴了將近百分之五。

徐千婷分析，市場預期聯準會會往升息的方向走，雖然日本央行也會升息，但日央升息步調較慢，雙方利差幅度不會改變，近日雖然日圓對美元升值，但聯合干預的成效有待觀察。

日圓 升息 匯價 日本央行 匯率

延伸閱讀

日圓兌台幣匯率一天貴了快5% 專家建議一個月之後再換

美日聯手干預帶動日圓走升 專家：日圓走勢關鍵是日銀態度

日圓再勁升見155字頭 日本暗示匯市干預與貨幣政策聯手

日美阻貶日圓還有續集 若觸發停損恐升破155價位

相關新聞

甜甜價沒了？學者：日央行升息慢 日圓升多少仍未知

日圓匯價在美日政府聯手干預下走升，民眾是否難以再看到「甜甜價」？答案是未必。合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，日圓匯價能升到多少仍是未知數，民眾若有出國旅遊需求，仍然以分批買為佳，現在日圓價位即使偏高，但仍比近一年來最貴的匯價一五二日圓便宜。

日圓疲軟原因…與他國利差太大 高市不想再升息

日圓從二○二二年起走貶，六月卅日一度貶破一六二日圓兌換一美元，創下一九八六年以來最低，日本與美國上周終於罕見的聯手拉抬日圓。日圓會如此弱勢，除了和其他國家的利差，也和日本政府政策有關。

防美債被拋售 貝森特：日圓是安全網

美國財政部長貝森特力挺日本政府利用美國聯準會的附買回機制推升日圓，美國出手救日圓目的之一，是有助避免美國公債遭到過度賣壓。

美日將再聯手拉升日圓 川普：將有「財務利益」

日本財務大臣片山皋月三日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是十五年來美日首度聯手干預匯市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。