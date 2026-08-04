甜甜價沒了？學者：日央行升息慢 日圓升多少仍未知

日圓匯價在美日政府聯手干預下走升，民眾是否難以再看到「甜甜價」？答案是未必。合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，日圓匯價能升到多少仍是未知數，民眾若有出國旅遊需求，仍然以分批買為佳，現在日圓價位即使偏高，但仍比近一年來最貴的匯價一五二日圓便宜。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇則說，短線要看一五五日圓價位是否會升破，若短線升破一五五，代表接下來看到一五二價位可能性很高；若一五五價位未升破，後續仍很可能再看到一六○價位。

另一位金融圈專家指出，這幾周日圓匯率可能會偏強，除了美日已釋出聯手打擊日圓空頭的訊息，日本官方也表示，若有需要仍可能再次干預，這會使空頭暫時卻步。專家認為，如果美國利率仍高、日本升息速度有限，日圓長期仍可能面臨貶值壓力，想要換日圓的民眾可暫時先避風頭，一陣子再換。

日圓匯率走升，也帶動日圓兌新台幣大幅升值，台銀昨天下午四時收盤的賣出牌告價○點二一○六元，比起美日聯合干預前的○點二○一八元，升值幅度超過百分之四點三六，等於國人買日圓貴了將近百分之五。

徐千婷分析，市場預期聯準會會往升息的方向走，雖然日本央行也會升息，但日央升息步調較慢，雙方利差幅度不會改變，近日雖然日圓對美元升值，但聯合干預的成效有待觀察。