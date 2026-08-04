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日圓疲軟原因…與他國利差太大 高市不想再升息

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
美日聯手拉抬日圓，日圓3日持續升值，但日經指數收盤下跌0.94%。 美聯社
美日聯手拉抬日圓，日圓3日持續升值，但日經指數收盤下跌0.94%。 美聯社

日圓從二○二二年起走貶，六月卅日一度貶破一六二日圓兌換一美元，創下一九八六年以來最低，日本與美國上周終於罕見的聯手拉抬日圓。日圓會如此弱勢，除了和其他國家的利差，也和日本政府政策有關。

法新社分析，日圓疲軟部分原因是日本與其他國家之間的利率差距，特別是與美國之間。儘管日本二○二四年開始調升利率，日本央行在六月十六日將基準利率調升至百分之一，創下卅一年來最高，但與其他主要經濟體相比，日本利率基準依舊偏低，如美國基準利率就在百分之三點五至三點七五間。

這樣的利率差距，意味投資人能以低廉利率借入日圓，投資海外報酬率更好的資產。這導致資金外流，並對日圓構成貶值壓力。

紐約時報和法新社指出，日圓走弱的結果好壞參半。日圓貶值可提升日本出口商競爭力，吸引外國遊客前來消費，但也增加進口成本，特別是能源。

經數十年對抗通貨緊縮的超低利率政策後，日本央行因應通膨，已開始逐步調升利率。理論上繼續升息、減少美日利差，是拉抬日圓良策，但紐約時報指出，日本首相高市早苗恐將反對繼續調升利率，因她大力提倡低借貸成本，這是她財政刺激、減稅及提高國防支出等政策核心。如果利率上升，日本政府在處理這些要務時，會更難籌措資金。

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