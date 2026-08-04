美日將再聯手拉升日圓 川普：將有「財務利益」

日本財務大臣片山皋月（右）3日抵達東京財務省大樓，說明美日聯合干預日圓匯率行動。 路透

日本財務大臣片山皋月三日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是十五年來美日首度聯手干預匯市。

片山表示，此舉是因應日圓過度貶值等脫離實際需求的投機交易，並表示「財務省持續密切關注匯市，並和美國財政部對口官員保持密切溝通。我們將毫不猶豫再次聯手干預」。

上周最後兩個交易日，官方進場直接買日圓、官員致電交易銀行，美國財政部長貝森特和片山皋月口頭干預，一舉收復日圓兩個多月來全部貶幅。日本最高外匯事務官員三村淳表示，將配合「貨幣政策」因應匯市。

美日15年來首度合作穩匯

日美共同干預外匯市場極為罕見。這是二○一一年日本三一一強震海嘯後，時隔十五年再次協調干預。一九九八年亞洲金融危機時，日美也曾共同穩定匯率。

日本經濟新聞報導，美方官員透露，這次聯合干預並非臨時決定，早在今年一月便開始規畫。

接近貝森特的美國官員表示，「美日原本可能在一月展開聯合干預」。然而，日本首相高市早苗一月解散眾議院，政局進入空窗期，使協調干預計畫未能實現。

報導指出，貝森特五月陪同美國總統川普訪問中國之前先行前往日本，與片山皋月等人敲定協調干預細節。

美國總統川普二日在空軍一號上告訴記者，美國上周和日本聯手干預匯市，推升日圓，展現對日友誼。他也預期華府協助盟友可獲得財務利益。

川普拿來與提供「阿根廷換匯」並論

川普說：「他們希望得到一點幫助，而我們總是會支持日本。」他也說，「日本一直對我們很好，當然珍珠港事件除外。最重要的是，這是友誼的表現。」

被問到美國能從干預行動得到什麼，川普表示，這會帶來「財務利益」。他把這項安排和美國去年提供阿根廷的換匯機制相提並論。這項交易雖遭美國兩黨批評，但阿根廷今年一月已償還從換匯額度提取的資金，川普宣稱美國最終從中賺得二五○億美元。

日圓兌美元三日最高升值百分之一點一，約一五五點六六兌一美元，連續四個交易日走升。這次協調干預雖向市場釋出強烈訊號，但能否扭轉日圓長期走勢，仍有待觀察。不過，政府扭轉短線行情的能力無庸置疑。

日股下跌、日車廠憂影響出口

日美兩國聯手拉抬日圓，市場對日圓升值疑慮影響日本車廠等出口類股，日經指數三日下跌六○七點一二點，跌幅百分之○點九四，收六三七五四點九○點。

此外，干預匯率常有副作用。日媒報導，一九九八年日美干預後，俄羅斯金融危機爆發，日圓套利交易大規模逆轉。日圓從八月的一美元兌一四七日圓，二個月內急升至一一一日圓，大型避險基金「長期資本管理公司（ＬＴＣＭ）」陷經營危機，險些引發全球金融風暴。