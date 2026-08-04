美日聯手干預日圓強升 避免美債面臨過度賣壓

日圓兌美元3日在日本最高外匯事務官員三村淳談話後急升，連續四個交易日走升，一度見155字頭。美國總統川普和財長貝森特均已證實，上周和日本聯手干預匯市，日美雙方均表示，不排除繼續干預日圓。

另據日經新聞報導，美方官員透露，這次聯合干預並非臨時決定，早在今年1月便開始規劃。根據彭博資訊報價，日圓匯率升值0.58%，至156.48，盤中更一度升抵155.23。

除了金融危機或重大災害等特殊情況，日美共同干預外匯市場極為罕見。這次是2011年日本311強震海嘯災難後，時隔15年再次協調干預。1998年亞洲金融危機時，日美也曾共同穩定匯率。

這次美日聯合干預規模可能大於1998年與2011年的行動，當時美國參與的資金規模都沒有超過10億美元。

對美國而言，弱勢日圓不只是貿易問題而已。日本持有逾1.1兆美元美債，是美債最大的海外持有國，如果日本為了支撐日圓而大量出售美國公債來籌措美元，可能造成美債價格下跌、美債殖利率上升，進而讓美國政府與企業借貸成本提高。

因此，貝森特力挺日本政府利用聯準會（Fed）的附買回機制推升日圓，有助避免美債遭遇過度賣壓。Fed的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility），讓外國央行能以持有的美債作為擔保，取得美元資金，不必在公開市場賣出美債籌措現金。

這項機制於2020年新冠疫情期間設立，目的是讓交易對手取得流動資金，又不致過度干擾美債市場。

儘管干預匯市短線扭轉行情的能力無庸置疑，但匯市規模龐大，市場仍有不少人士懷疑，官方是否有能力改變日圓長期走勢。

高盛集團策略師崔維迪（Kamakshya Trivedi）等人在報告中指出：「如果日圓開始回吐近日漲幅，政府很可能在未來幾天進一步干預，就像今年5月一樣。」報告說：「我們仍認為，干預是有效工具，可讓政府在基本面轉趨有利前爭取一些時間。」

能否持續干預支撐日圓，關鍵是「何時干預，及什麼情況下值得干預」。截至6月底，日本財務省持有約1.09兆美元外匯存底，代表仍有相當大的資金能力。