越南走私鑽橫行 惹民怨

越南爆發疑為史上最大的鑽石走私案，逾3萬顆走私入境的鑽石疑遭竄改鑑定資料後流入市場，引發消費者恐慌。他們湧進珠寶店，不是為了選購婚戒或項鍊，而是手持收據與證書，要求業者回購。

警方調查發現，犯罪集團過去兩年從印度取得鑽石，經香港轉運，藏進行李、鞋襪和衣物，走私入境，總值超過1.5兆越南盾（約5,700萬美元）。

這些鑽石被送進鑑定實驗室，抹除原有的美國寶石研究院（GIA）雷射編號，刻上新編號，並偽造報告誇大等級，藉此高價出售。當局仍在追查流通範圍。

此案在7月中旬發酵擴大。越南最大上市珠寶商PNJ旗下寶石鑑定子公司的前負責人遭拘留，PNJ聲稱，相關指控涉及個人而非公司，問題鑽石並未進入其零售網絡，但該公司市值仍蒸發將近一半。

另一家大型連鎖品牌SJC也承壓。警方另外拘捕四人，調查與其相關的走私集團，他們涉嫌在2022年至2024年間，向SJC零售網絡供應逾3,400顆低品質鑽石，總值約5,000億越南盾。SJC尚未回應。

越南家庭長期將鑽石視為財富與身分象徵。今年上半年越南進口鑽石金額超過1.22億美元。信心崩跌已導致鑽石轉售價格重挫。