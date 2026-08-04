三星晶圓代工拚轉盈 下半年產能全開

受惠於記憶體熱潮與2奈米訂單增加，三星電子的晶圓代工部門預料將在下半年產能全開，且有望轉虧為盈。

韓媒ChosunBiz報導，三星晶圓代工部門目前產能利用率估計在70%-80%左右，考量到積壓訂單與代工進展等，下半年產能全開幾乎確定可以達標。

業界人士說，產能利用率攀升，一來是高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶粒需求熱絡，4奈米製程用於生產第六代HBM「HBM4」，記憶體超級周期帶旺晶圓代工的產能利用率。再來是美國雲端、AI、高效能運算（HPC）巨擘擴大下訂2奈米訂單。

券商估計，三星的非記憶體部門，包括晶圓代工與系統LSI，轉虧為盈的時間點最快大概在第3季，最晚不超過第4季。產能利用率恢復正常，再加上晶圓價格走高的效應，盈餘改善速度可望超越市場預期。

儘管如此，業界人士警告，2奈米良率能否超越七成，比產能全開更重要，所以觀察重點是良率何時能從目前估計的60%升至70%。