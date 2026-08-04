AZ傳結親美商 催生製藥巨頭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）正與必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb，BMS）洽談合併，可能催生估值近4,000億美元的全球製藥巨頭。（路透）
阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）正與必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb，BMS）洽談合併，可能催生估值近4,000億美元的全球製藥巨頭。（路透）

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）據傳與美國競爭對手必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb，BMS）洽談合併。若交易成形，將催生一家估值近4,000億美元的全球製藥巨頭，並可能是製藥業史上最大規模交易。惟市場並不賞臉，AZ在倫敦的股價3日聞訊重挫7.8%，寫2025年10月以來盤中新低。

根據知情人士，雙方近幾個月展開初步討論，可能在近期達成協議，但也可能延宕或破局。目前尚不清楚談判是否仍在持續。交易架構尚未敲定，可能同時採用現金加股票的方式進行。

阿斯特捷利康目前市值約1,960億英鎊（約2,644億美元），必治妥施貴寶約1,334億美元，合併後將躍升為全球市值第四大藥廠。對阿斯特捷利康而言，此舉有助擴大美國布局。該公司近半營收來自美國，並已於今年完成從那斯達克交易所的ADR改為在紐約證交所直接以普通股交易，但總部及主要上市地則仍留在倫敦。

不過，此案面臨多重挑戰。兩家公司均擁有龐大的癌症藥物業務，預料將面臨嚴格的反壟斷審查；英國政府也可能關切阿斯特捷利康是否藉此將註冊地遷往美國。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）已將該公司打造成癌症藥物大廠，並訂下2030年營收達800億美元的目標，高於去年的587億美元。他上周曾表示，公司不必依靠併購達成這項目標。

必治妥施貴寶上季營收創下130億美元新高，Breyanzi、Opdualag及Camzyos等較新產品成長強勁。不過，抗凝血藥Eliquis及癌症藥Opdivo等主力產品即將失去專利保護，這兩款藥約占公司一半營收，未來可能面臨龐大的營收缺口。

瑞穗醫療產業專家霍爾茲（Jared Holz）認為，阿斯特捷利康未來五年每股盈餘預料年增至少10%，必治妥施貴寶的每股盈餘卻可能在2030年前持續萎縮。投資人可能因此認為，必治妥施貴寶比阿斯特捷利康更需要這樁合併案。不過，霍爾茲也指出，川普政府對企業併購態度較寬鬆，如果有適合推動此類交易的時機，現在可能正是時候。

阿斯特捷利康 倫敦 英國

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