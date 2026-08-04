南韓青年掀赴日求職潮

長久以來，南韓年輕人難以在國內找到理想的入門工作，三星等知名企業傾向雇用有經驗者，許多年長人士也持續留在職場；而在人口老化的日本，企業卻難以透過新鮮人招募計畫填補入門職缺。因此，愈來愈多南韓青年赴日求職。

路透報導，專精為科技人才找工作的南韓Wanted Lab與日本LAPRAS，今年都各自推出媒合南韓求職者與日本雇主的服務，加入KOREC與Mynavi的行列。

南韓產業人力公團統計，2025年有2,257名南韓青年透過政府支持的計畫赴日工作，較2024年大增47%，相較下，赴美就業人數減少29%。首爾今年也已舉辦至少三場以赴日就業為主的就業博覽會，參與徵才的企業包括佳能影像系統與工業自動化集團Azbil。根據6月最新數據，南韓青年失業率為7%，日本整體失業率則為2.5%。

許多南韓大學畢業生，受到日本企業提供在職培訓的前景吸引，因為南韓企業通常不會為應屆畢業生提供這類訓練。