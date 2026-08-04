川普喊美伊恢復談判 德黑蘭駁斥說法油價跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普周末取消對伊朗的大規模空襲，並表示美伊將恢復談判。（美聯社）
川普周末取消對伊朗的大規模空襲，並表示美伊將恢復談判。（美聯社）

美國總統川普2日表示，在他取消對伊朗的大規模攻擊後，會在3日下午展開與伊朗的新一輪談判，未對何時達成協議設定期限，國際油價3日應聲下跌。但德黑蘭當局卻說，目前並未與美方進行任何談判，也沒有安排任何會晤，與川普的說法相抵觸。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨3日盤中下跌5.68%，至每桶82.93美元；西德州原油期貨則下挫6.8%，報每桶78.93美元。

川普2日在空軍一號上告訴記者：「我們一切都準備好了，但盟友要求取消行動時，你多少得說，好吧，那就再看看。」川普說，美國在波斯灣的夥伴相信，各方有機會透過談判重新開放荷莫茲海峽，並促使伊朗逐步縮減核計畫。

據了解談判內容的外交官透露，卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國官員協調致電美方，敦促華府繼續透過外交手段解決問題，暫緩攻擊伊朗。波斯灣國家擔心，美國一旦恢復空襲，可能引發激烈戰事並向外擴散，使區域陷入更嚴重的混亂。

伊朗外交部發言人巴蓋伊駁斥了雙方將進行新談判的說法，並表示伊朗未來幾天沒有接待外國代表團或派遣談判代表出國的計畫。

巴蓋伊還說，除了正在伊拉克參加宗教活動的伊朗外交部長阿拉奇之外，所有伊朗談判代表目前都在伊朗境內。他表示，目前正在進行的唯一會談是，與阿曼就荷莫茲海峽管控問題所進行的磋商。

一位伊朗消息人士也告訴路透，美伊沒有安排任何會談，阿拉奇至少在本周末之前都無法出席。

全球風險管理公司首席分析師拉斯穆森說：「市場似乎正處於觀望模式，等待周末消息是否有進一步發展。目前我們其實還沒有真正朝解決方案邁進。」

彭博資訊商品專欄作家布拉斯則說，全球石油庫存的確減少，但還不至於接近枯竭，油市多頭顯然低估了庫存數量，只不過緩衝的力道正在減弱，且難以持久。

儘管目前仍有部分船隻持續通過荷莫茲海峽，但這條航道對船舶來說依舊危險。英國海事貿易行動辦公室表示，接獲通報，一艘位於阿曼外海的油輪2日附近發生爆炸。

油價 川普 美伊

延伸閱讀

油價大跌！川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

川普宣布美伊3日下午重啟談判！傳伊朗鬆口荷莫茲可能方案 釋讓步訊號

美媒：川普下令對伊朗發動新一輪攻擊　最快週末展開

川普控伊朗食言 揚言將狠狠打擊讓他們撐不下去

相關新聞

美日將再聯手拉升日圓 川普：將有「財務利益」

日本財務大臣片山皋月三日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是十五年來美日首度聯手干預匯市。

日本新創攻軍用無人機

日本新創業者正紛紛搶攻軍用無人機商機，看準日本首相高市早苗正力圖降低對中國製造的依賴、並壯大本國的無人機產業。

英特爾先進製程進化 成本比台積電CoWoS低50%

英特爾先進封裝布局傳捷報。外媒報導，英特爾的EMIB-T先進封裝技術良率已突破九成，預計明年開始量產，成本只要台積電CoWoS的一半，轟動業界，並成功拿下聯發科訂單，博通、Meta等大咖也正評估採用。

Fed官員樂觀美通膨趨緩 重申目前利率政策處「適宜位置」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他仍樂觀認為通膨壓力正朝著逐步趨緩的方向發展。

記憶體荒擴大 MacBook Air鬧缺貨牽動台鏈出貨

記憶體短缺，不僅波及蘋果Mac mini和Mac Studio等產品供貨，也讓最暢銷的MacBook Air因可搭載的記憶體不足而鬧缺貨。由於缺乏充裕記憶體導致供貨不順，業界認為，將牽動台積電、廣達、鴻海等蘋果供應鏈出貨。

南韓青年掀赴日求職潮

長久以來，南韓年輕人難以在國內找到理想的入門工作，三星等知名企業傾向雇用有經驗者，許多年長人士也持續留在職場；而在人口老化的日本，企業卻難以透過新鮮人招募計畫填補入門職缺。因此，愈來愈多南韓青年赴日求職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。