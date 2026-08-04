川普喊美伊恢復談判 德黑蘭駁斥說法油價跌

美國總統川普2日表示，在他取消對伊朗的大規模攻擊後，會在3日下午展開與伊朗的新一輪談判，未對何時達成協議設定期限，國際油價3日應聲下跌。但德黑蘭當局卻說，目前並未與美方進行任何談判，也沒有安排任何會晤，與川普的說法相抵觸。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨3日盤中下跌5.68%，至每桶82.93美元；西德州原油期貨則下挫6.8%，報每桶78.93美元。

川普2日在空軍一號上告訴記者：「我們一切都準備好了，但盟友要求取消行動時，你多少得說，好吧，那就再看看。」川普說，美國在波斯灣的夥伴相信，各方有機會透過談判重新開放荷莫茲海峽，並促使伊朗逐步縮減核計畫。

據了解談判內容的外交官透露，卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國官員協調致電美方，敦促華府繼續透過外交手段解決問題，暫緩攻擊伊朗。波斯灣國家擔心，美國一旦恢復空襲，可能引發激烈戰事並向外擴散，使區域陷入更嚴重的混亂。

伊朗外交部發言人巴蓋伊駁斥了雙方將進行新談判的說法，並表示伊朗未來幾天沒有接待外國代表團或派遣談判代表出國的計畫。

巴蓋伊還說，除了正在伊拉克參加宗教活動的伊朗外交部長阿拉奇之外，所有伊朗談判代表目前都在伊朗境內。他表示，目前正在進行的唯一會談是，與阿曼就荷莫茲海峽管控問題所進行的磋商。

一位伊朗消息人士也告訴路透，美伊沒有安排任何會談，阿拉奇至少在本周末之前都無法出席。

全球風險管理公司首席分析師拉斯穆森說：「市場似乎正處於觀望模式，等待周末消息是否有進一步發展。目前我們其實還沒有真正朝解決方案邁進。」

彭博資訊商品專欄作家布拉斯則說，全球石油庫存的確減少，但還不至於接近枯竭，油市多頭顯然低估了庫存數量，只不過緩衝的力道正在減弱，且難以持久。

儘管目前仍有部分船隻持續通過荷莫茲海峽，但這條航道對船舶來說依舊危險。英國海事貿易行動辦公室表示，接獲通報，一艘位於阿曼外海的油輪2日附近發生爆炸。