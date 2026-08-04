英特爾俄州晶圓廠 加速趕工

英特爾先進封裝布局受矚目之餘，先進製程研發及製造進展也備受關注。市場傳出，英特爾美國俄亥俄州晶圓廠新建工程正全力趕工，希望加快建設時程。

根據英特爾先前釋出對俄州兩座新建晶圓廠的規畫時程，Mod 1將於2030年完成，2030年至2031年間開始營運，Mod 2則於2031年完成建設，2032年開始營運。

目前英特爾並未進一步更新俄州新建晶圓廠進度。英特爾先前提到，在俄州的投資是其擴大美國製造業務的一部分。

隨著英特爾持續投資美國各據點，重點是讓晶圓廠的生產時程，與其業務以及更廣泛的市場需求保持一致。

根據美國官方資料，美國商務部根據晶片與科學法案，給予英特爾78.65億美元資金，支持其在美國的投資與擴張計畫，希望擴大在亞歷桑那州、新墨西哥州、俄州與奧勒岡州的產能與技術能力，建立強大的國內半導體生態系統，從而推進美國本土的先進製造。