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記憶體荒擴大 MacBook Air鬧缺貨牽動台鏈出貨

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
記憶體短缺，不僅波及蘋果Mac mini和Mac Studio等產品供貨，也讓最暢銷的MacBook Air因可搭載的記憶體不足而鬧缺貨。美聯社
記憶體短缺，不僅波及蘋果Mac mini和Mac Studio等產品供貨，也讓最暢銷的MacBook Air因可搭載的記憶體不足而鬧缺貨。美聯社

記憶體短缺，不僅波及蘋果Mac mini和Mac Studio等產品供貨，也讓最暢銷的MacBook Air因可搭載的記憶體不足而鬧缺貨。由於缺乏充裕記憶體導致供貨不順，業界認為，將牽動台積電、廣達（2382）、鴻海等蘋果供應鏈出貨。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息人士指出，蘋果難以維持MacBook Air庫存，新機供應吃緊，是他們記憶所及最嚴重的一次。

外電報導，蘋果網路商店的情況也印證這一點。目前新訂購的所有基本規格機型，都要等到8月底才會出貨；部分螢幕尺寸、顏色和最關鍵的記憶體規格組合，甚至要到9月初才會到貨。

外媒指出，MacBook Air今年3月才升級搭載M5晶片，延遲約一個月交貨，幾乎前所未見，Mac mini和Mac Studio面臨更嚴重的缺貨情況。

葛曼指出，MacBook Air缺貨確實和記憶體荒有關。蘋果為改善問題，已準備向中國大陸供應商採購記憶體，至少供應在大陸當地銷售的裝置。蘋果先前也已把MacBook Air產品價格調高近兩成。

據葛曼掌握的消息，蘋果目前優先銷售入門款14吋MacBook Pro，部分原因是為今年秋季推出搭載M6晶片的新款預作準備。新款MacBook Air預料會在稍晚推出。

蘋果最新的開學季促銷活動，將可看出MacBook Air庫存的吃緊程度，相關活動原訂6月推出，卻因記憶體短缺而延後。

蘋果在網站和零售門市大力引導顧客購買入門款MacBook Pro，而非MacBook Air，這種做法即使過去有過，也極為罕見。部分行銷資料甚至特別註明：「MacBook Air供貨視庫存情況而定。」

科技網站9to5Mac分析，北美地區AI資料中心大規模建置，導致高頻寬記憶體（HBM）及高階儲存零件需求暴增，排擠消費性電子所需的固態硬碟（SSD）與DDR5記憶體產能，推升零組件成本。

9to5Mac觀察，蘋果今年3月推出搭載M5晶片的MacBook Air時，已微幅調升售價；6月為因應零組件成本上漲，對旗下多款Mac產品每台漲價100美元至400美元（約新台幣3,229元至1.29萬元）不等。

雖然蘋果同步將入門款儲存容量從256GB提升至512GB，仍無法完全抵銷記憶體缺貨帶來的衝擊。

蘋果執行長庫克上周已於財報會議公開示警，先進製程產能及記憶體供應吃緊。陸系分析師也認為，記憶體供需缺口將在2027年一路擴大。

MacBook Air 缺貨 Mac Mini

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