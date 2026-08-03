SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）預計明天美股盤後公布上市後首份財報，將成為外界觀察星鏈衛星事業獲利能否支撐該公司AI和太空業務急速擴張的初步指標。

SpaceX於美東時間6月12日以每股135美元、代號SPCX，在紐約那斯達克交易所掛牌上市，收盤上漲19.22%，首日交易市值約達2.2兆美元，居全球第6大企業。

不過，隨著近來市場熱情消退和科技股賣壓湧現，SpaceX現已跌破首次公開募股（IPO）的135美元發行價。

路透社報導，這份截至6月30止的季報將使SpaceX人數有限的公眾投資人首次有機會審視，該公司截至目前高昂估值背後的財務基礎能否支撐執行長馬斯克（Elon Musk）打造橫跨人工智慧（AI）、太空與電信的企業巨頭願景。

馬斯克一向強調AI是SpaceX未來成長引擎，其雄心壯志從出租運算資源給其他公司，擴大至自行研發前沿AI模型、消費及企業軟體，甚至規劃未來於太空建置資料中心。

但在AI業務及「星艦」（Starship）火箭發射事業實現自負盈虧前，馬斯克擬以星鏈（Starlink）部門獲利支應這2大事業；有反對者認為這項策略無法持久。

資產管理公司GraniteShares創辦人暨執行長林德（Will Rhind）說：「星鏈（事業）運作得非常出色，但無法獨自支撐一年高達300億美元的AI資本支出計畫。」

據報導，該公司上季營收估達69.3億美元、息稅前虧損預計為15.5億美元。

倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師的預測資料顯示，SpaceX第2季AI業務營收估激增近3倍至23.3億美元，將遠高於前一季的12.5%增幅。星鏈部門營收成長率預計從前一季的31.6%躍升至52.6%，主要受惠於業務拓展至更多國家。

SpaceX第1季AI擴張支出達77.2億美元，約占當時資本支出總額3/4。分析師預估第2季資本支出總額將逼近140.5億美元。

根據Visible Alpha數據，該公司上季針對AI領域的資本支預計比去年同期暴增逾6倍，來到102億美元。

SpaceX上季連接業務（星鏈）營收估達38.2億美元；營業利益預估為14.2億美元，將高於第1季的11.9億美元；同期火箭發射業務營收估達8億7140萬美元，營運虧損估達7.73億美元。