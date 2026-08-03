快訊

白海豚北轉機率增加 強度緩慢減弱...暴風半徑廣不排除這天發海警

宏碁接管兆基機率高！傳近日推薦董、總人選 切割大股東財務危機

雲林婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

聽新聞
0:00 / 0:00

1小時變股神！AI模仿基金翻身跑贏大盤 50歲全職炒股不當主管了

香港01／ 撰文：張偉倫
美股示意圖。圖／AI生成
美股示意圖。圖／AI生成

散戶想復刻對沖基金投資策略，並且可以跑贏大市？在人工智能（AI）時代，原來並非不可能。50歲的美國投資者Joel Rieger曾在洛杉磯家中的書房裡度過了一年多的夜晚和周末。他手寫Python程式碼、跑模擬、跟蹤數百檔股票，試圖打造一套自動化期權交易程式。結果卻並不理想：收益並不比把錢放進標普500指數基金好多少。他放棄了。

直到Anthropic發佈Claude，他重啟計畫，大約只用了一小時，就取得了顯著進展。據《彭博》消息，Joel Rieger已經辭去了軟體銷售主管的工作，專職打理自有資金。

盼復刻多檔對沖基金投資策略

他屬於最早一批用通用AI工具自製交易演算法的個人投資者，目標是復刻Millennium Management、Citadel和Renaissance Technologies等對沖基金公司賴以獲利的複雜策略。目前，他把約5%的投資組合交給了這套AI輔助的期權策略。

先虧而後賺

Joel Rieger的實踐先虧後賺。去年，他把模型接入券商帳戶，用一小部分資金自主交易標普500期權，虧損了25%。他把原因歸結為錯誤的波動率資料，以及自己訓練模型時的失誤。修正方法並更換策略後，他說該模型今年以來回報率約為14%，跑贏了大盤。

延伸閱讀：

走得快好世界？　高盛︰對沖基金以創紀錄速度拋售美國科技股

日圓｜「渡邊太太」同對沖基金打對台　美元淨淡倉增至近20年最多

文章授權轉載自《香港01》

彭博 Anthropic Claude AI 炒股

相關新聞

美股早盤／三大指數揚 費半獨憔悴…動能交易料轉往這些類股

美伊緊張降溫，布蘭特油價一度重挫7.3%至每桶81.55美元，帶動美國股債齊揚，10年期公債殖利率從1月高點回檔，債券殖利率與價格呈反向走勢。

日本企業今年度資本支出將創新高 歸功AI與汽車業投資

據日經新聞調查，日本企業計劃在現行會計年度的資本支出金額合計將創歷史新高，突破新台幣7兆元，主要受資料中心、晶片製造、電...

韓股槓桿ETF提高保證金措施 上路2天成交額大幅減少

韓國股市近期震盪，單一個股槓桿ETF被指為原因之一，因此政府實施提高保證金等補救措施，今天為新制上路後第2個交易日，相關...

SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）預計明天美股盤後公布上市後首份財報，將成為外界觀察星鏈衛星事業獲利能否...

1小時變股神！AI模仿基金翻身跑贏大盤 50歲全職炒股不當主管了

散戶想復刻對沖基金投資策略，並且可以跑贏大市？在人工智能（AI）時代，原來並非不可能。50歲的美國投資者Joel Rieger曾在洛杉磯家中的書房裡度過了一年多的夜晚和周末。他手寫Python程式碼、跑模擬、跟蹤數百檔股票...

「日美貨幣同盟」成焦點 聯手救日圓釋強烈訊號

面對歷史性日圓貶值，日本政府證實與美國聯手進場買進日圓，並表示未來若市場再度出現劇烈波動，不排除再次協調干預。日本財務省...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。