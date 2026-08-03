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日本企業今年度資本支出將創新高 歸功AI與汽車業投資

中央社／ 東京3日綜合外電報導
圖為日本汽車製造商本田汽車公司的標誌出現在其位於東京的總部前。路透
圖為日本汽車製造商本田汽車公司的標誌出現在其位於東京的總部前。路透

據日經新聞調查，日本企業計劃在現行會計年度的資本支出金額合計將創歷史新高，突破新台幣7兆元，主要受資料中心、晶片製造、電網及人工智慧（AI）相關領域等方面投資帶動。

這項調查針對700多家日本企業在今年4月至明年3月的2026會計年度計劃的資本支出，結果顯示，金額合計較上年度增加14.2%，達到35兆6700億日圓（約新台幣7兆3700億元），且創下4年來首次增幅超過1成。

其中製造業者預計的資本支出金額較上年度成長13%，達到21兆4900億日圓（約新台幣4兆4500億元）；非製造業者則增加16.2%，達到14兆1800億日圓（約新台幣2兆9400億元）。

日本本年度計劃資本支出最多的企業是科技集團NTT（日本電信電話公司），較上年度增加4.5%至2兆4300億日圓（約新台幣5031億元），主要受資料中心的投資成長帶動。

NTT旗下的NTT數據集團（NTT Data Group）本年度在資料中心的投資額將較上年度躍增約30%，達到5000億日圓（約新台幣1035億元）左右，可望促使多項產業的投資水漲船高。

資料中心擁有龐大的供應鏈，當中包含晶片、電纜、光學元件、伺服器冷卻系統及配電設備。

至於正在提高NAND快閃記憶體產量的日商鎧俠（Kioxia），現行會計年度計劃資本支出金額較上年度大增58.6%，達到4500億日圓（約新台幣932億元）。

而住友電氣會社（Sumitomo Electric Industries）本年度在資通訊業務的資本支出金額更將幾乎翻3倍，包括資料中心相關零組件。新投資大多將注入光學元件。

此外，北海道電力公司（Hokkaido Electric Power）今年度資本支出預計將暴增73.8%，反映日本半導體企業Rapidus鎖定在當地生產先進晶片，引發的電力需求。

若以產業別來看，日本現行會計年度計劃資本支出金額合計最多的是汽車業，較上年度成長10.1%至5兆7600億日圓（約新台幣1兆1900億元）。

其中本田汽車（Honda Motor）的投資額將較上年度增加66.4%，達到1兆2500億日圓（約新台幣2588億元），主要由於其重新評估電動車策略後，正努力推出更多油電混合車。

對手豐田汽車（Toyota Motor）計劃的資本支出金額卻反而將減少3.8%，降至2兆3000億日圓（約新台幣4762億元）。

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