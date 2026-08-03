日本企業今年度資本支出將創新高 歸功AI與汽車業投資

據日經新聞調查，日本企業計劃在現行會計年度的資本支出金額合計將創歷史新高，突破新台幣7兆元，主要受資料中心、晶片製造、電網及人工智慧（AI）相關領域等方面投資帶動。

這項調查針對700多家日本企業在今年4月至明年3月的2026會計年度計劃的資本支出，結果顯示，金額合計較上年度增加14.2%，達到35兆6700億日圓（約新台幣7兆3700億元），且創下4年來首次增幅超過1成。

其中製造業者預計的資本支出金額較上年度成長13%，達到21兆4900億日圓（約新台幣4兆4500億元）；非製造業者則增加16.2%，達到14兆1800億日圓（約新台幣2兆9400億元）。

日本本年度計劃資本支出最多的企業是科技集團NTT（日本電信電話公司），較上年度增加4.5%至2兆4300億日圓（約新台幣5031億元），主要受資料中心的投資成長帶動。

NTT旗下的NTT數據集團（NTT Data Group）本年度在資料中心的投資額將較上年度躍增約30%，達到5000億日圓（約新台幣1035億元）左右，可望促使多項產業的投資水漲船高。

資料中心擁有龐大的供應鏈，當中包含晶片、電纜、光學元件、伺服器冷卻系統及配電設備。

至於正在提高NAND快閃記憶體產量的日商鎧俠（Kioxia），現行會計年度計劃資本支出金額較上年度大增58.6%，達到4500億日圓（約新台幣932億元）。

而住友電氣會社（Sumitomo Electric Industries）本年度在資通訊業務的資本支出金額更將幾乎翻3倍，包括資料中心相關零組件。新投資大多將注入光學元件。

此外，北海道電力公司（Hokkaido Electric Power）今年度資本支出預計將暴增73.8%，反映日本半導體企業Rapidus鎖定在當地生產先進晶片，引發的電力需求。

若以產業別來看，日本現行會計年度計劃資本支出金額合計最多的是汽車業，較上年度成長10.1%至5兆7600億日圓（約新台幣1兆1900億元）。

其中本田汽車（Honda Motor）的投資額將較上年度增加66.4%，達到1兆2500億日圓（約新台幣2588億元），主要由於其重新評估電動車策略後，正努力推出更多油電混合車。

對手豐田汽車（Toyota Motor）計劃的資本支出金額卻反而將減少3.8%，降至2兆3000億日圓（約新台幣4762億元）。