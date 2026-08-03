韓股槓桿ETF提高保證金措施 上路2天成交額大幅減少

韓國股市近期震盪，單一個股槓桿ETF被指為原因之一，因此政府實施提高保證金等補救措施，今天為新制上路後第2個交易日，相關商品成交額已大幅縮減，甚至僅剩調整前的約1/10。

近期槓桿ETF導致部分散戶投資人損失慘重，因此韓國政府從31日起推出投資人保護措施，包括將基本保證金由1000萬韓元（新台幣22.2萬元）提高至3000萬韓元（新台幣66.7萬元），且必須全數以現金繳納。

根據韓聯社報導，韓國交易所統計，今天以三星電子及SK海力士為標的資產的16檔單一個股槓桿、反向ETF，成交額合計約1.2兆韓元（約新台幣540億元）。這個數字為提高保證金前最後一個交易日（7月30日）的約1/10，且為調整首日（7月31日）的約一半。

其中，今天沒有任何一檔商品成交額超過1兆韓元，淨資產規模最大的KODEX SK海力士單一個股槓桿ETF成交額為4226億韓元（約新台幣94億元），僅為7月30日的約1/8。

除了交易金額之外，成交量也大幅減少，以KODEXSK海力士單一個股槓桿ETF為例，7月30日及31日成交量分別為4億8889萬股及1億1692萬股；不過今天僅成交4400萬股，只有前一個交易日的約25%。

另外，今天14檔槓桿ETF下跌13%至18%，SK海力士及三星電子反向ETF則分別上漲約23%及12%，主因是三星電子及SK海力士在KOSPI市場分別以重挫8.76%及8.79%作收。