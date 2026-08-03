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韓股創漲幅紀錄後回跌 亞股收盤走勢分歧

中央社／ 香港3日綜合外電報導

亞洲股市經歷上周受人工智慧（AI）題材牽動的激烈震盪後，今天收盤走勢分歧。其中上周五創下史上最大漲幅的韓國股市回跌，近期同樣處於科技股波動前線的日本股市也走低。

法新社報導，韓國晶片製造業兩巨頭SK海力士（SKHynix）和三星電子（Samsung Electronics）股價7月31日收盤分別狂飆30%及近27%，帶動韓國綜合股價指數（KOSPI）當天終場大漲17.9%，改寫歷來最大單日漲幅紀錄。

不過，SK海力士與三星股價今天收盤雙雙重挫逾8%，拖累首爾股市終場下跌5.1%。東京股市也收低0.9%。

然而，美國股市上周五收盤呈現樂觀漲勢，其中科技業巨擘亞馬遜（Amazon）股價大漲15%多，拜其公布的上季獲利與營收成長雙雙優於預期之賜。

另家美國科技大廠微軟（Microsoft）前1天也發布亮眼財報，種種跡象激勵市場對AI投資的信心增強，把關於回報的疑慮暫拋腦後。

另一方面，國際油價今天重挫，布倫特原油（Brent）和西德州中級原油（WTI）期貨價格一度跌約6%，原因是美國總統川普（Donald Trump）昨天表示將與伊朗展開新一輪和談，內容涵蓋全球能源供應要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

上海股市今天收盤下跌0.6%，新加坡、曼谷和雅加達股市同樣收黑。

但香港股市收漲0.5%，雪梨、台北、威靈頓和馬尼拉股市也收高。

韓股 亞股 漲幅 SK海力士 三星電子

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