菲律賓拚高收入國家 世銀：須重振投資壓低電價

菲律賓最近躋身中高收入國（UMIC），世界銀行（WB）今天表示，菲律賓若要持續向高收入國邁進，必須重振投資、改善經商環境，並降低居高不下的電價。

根據世銀7月1日公布的最新國家收入類別，菲律賓2025年人均國民所得毛額（GNI per capita）達4850美元，超越現行中高收入國家門檻4636美元，也高於2024年的4470美元。

世銀今天在馬尼拉發布「菲律賓經濟更新報告」（Philippines Economic Update）指出，菲律賓成功跨越中高收入國門檻，但這個「里程碑不是終點，而是新的起點」。

根據報告，菲律賓經濟今年受到兩大因素同時衝擊，一是基礎建設採購審查及政策不確定性，導致公共及民間投資同步放緩；二是中東衝突推升全球能源價格，導致國內物價攀升，進一步削弱民眾消費能力與企業投資意願。

報告預測，菲律賓經濟成長率將由2025年的4.4%放緩至2026年的3.7%，全年平均通膨率將達5.8%，高於中央銀行2%至4%的目標區間。若治理環境改善、公共投資恢復及貨幣政策逐步寬鬆，2027年經濟成長可望回升至5.2%，2027至2028年平均成長率約5.4%。

世銀菲律賓、馬來西亞及汶萊部門主管穆斯塔法歐魯（Zafer Mustafaoğlu）表示，自2010年以來，菲律賓人均GDP年均成長3.5%，期間新增1170萬個就業機會，貧窮率於2023年降至15.5%，吉尼係數（GiniCoefficient）40年來首度跌破40，顯示收入分配有所改善。

但穆斯塔法歐魯也警告，菲律賓如今正面臨成長放緩、投資趨於保守，以及食品與燃料價格上漲帶來的生活成本壓力，尤其對低收入家庭衝擊最大。

報告指出，菲律賓要持續朝高收入國邁進，首先須保護最脆弱族群，包括暫時擴大對貧戶的現金補助，避免能源價格衝擊使約200萬人陷入貧窮；其次是在抑制通膨與維持經濟復甦之間取得平衡；再來是讓基礎建設治理、採購標準更透明，恢復投資人信心，並降低企業經營成本，帶動公共與民間投資回流。

此外，菲律賓電價仍是東南亞最高之一，不但削弱製造業競爭力，也提高家庭生活成本，因此世界銀行將降低電力成本，列為邁向高收入國的關鍵改革項目。

展望未來，世界銀行警告，菲律賓經濟仍面臨許多挑戰，包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）若持續受阻，將進一步推升能源價格，以及全球AI投資循環若扭轉，有可能衝擊出口需求、科技產業投資及金融市場。

世銀經濟專家瓦雷拉（Gonzalo Varela）在進行簡報時說，若菲律賓透過改革使得經濟成長每年達5.4%至6.8%之間，將有望於2050年代初期晉升為高收入國家。