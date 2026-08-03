「日美貨幣同盟」成焦點 聯手救日圓釋強烈訊號

面對歷史性日圓貶值，日本政府證實與美國聯手進場買進日圓，並表示未來若市場再度出現劇烈波動，不排除再次協調干預。日本財務省財務官三村淳今天以「日美貨幣同盟的完成形」來形容日美這次協調干預匯市，凸顯兩國在穩定匯率上的合作已邁入新階段。

NHK報導，內閣官房長官木原稔在記者會表示，「這次協調介入是依據去年9月的日美財長聯合聲明執行，主要是因應近期日圓匯率過度波動及市場失序。」

他表示，政府將持續密切關注市場動向，並與美國財政部保持緊密溝通，若有必要，不會猶豫再次實施協調干預。

三村淳上午受訪時表示，這次日美聯手干預匯市，可說是「日美貨幣同盟的完成形」，具有重要意義。

他指出，「真正重要的是今後的應對，既然日美財政首長都已表明『未來若有需要，不會猶豫再次進行協調干預』，日本貨幣當局將持續保持高度警戒，密切監控市場動向，必要時採取相應措施。」

財務大臣片山皋月表示，日美是在美國東部時間7月31日共同進場買進日圓。她還透露，自己與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過視訊等方式會談約10次，顯示日美雙方一直維持密切溝通。

分析認為，日本希望透過干預減輕日圓貶值帶來的通膨壓力，而美國則希望避免美元持續走強，影響本國出口競爭力，因此雙方在穩定匯市上有共同利益。

日本政府與日本銀行於7月30日晚間至8月1日凌晨，分階段進場買進日圓，帶動日圓兌美元一度回升超過5日圓。美國財政部也透過紐約聯邦準備銀行同步進場，協助賣出歐元、買進日圓，展現罕見的協同行動。

這是日美自2011年東日本大地震以來，時隔15年再次聯手干預匯市；若以「買進日圓」的干預來看，更是自1998年亞洲金融危機後，相隔28年首見。

由於美國一向主張匯率應由市場決定，對市場干預態度相當謹慎。這次干預是在今年5月中旬東京舉行的日美財長會談後，雙方正式展開協調，兩國貨幣當局經過長時間秘密準備，並選擇適當時機出手。

不過，市場普遍認為，目前日圓疲弱仍受到日美利率差距、日本財政狀況及國際局勢等因素影響，這次協調干預雖然向市場釋出強烈訊號，但能否扭轉日圓長期走勢，仍有待後續觀察。