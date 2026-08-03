投資人獲利了結 首爾股市收挫逾5%、半導體股熄火

韓國首爾股市今天終場大跌逾5%，主因半導體巨擘在前一個交易日創下新高後，投資人選擇獲利了結。

韓聯社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天下跌338點或5.12%，收在6257.45點。

KOSPI指數於7月31日單日暴漲近18%。

大信證券（Daishin Securities）分析師李京旻（LeeKyoung-min，音譯）表示，外資獲利了結，特別是在半導體類股方面，使得市場承壓。

上月31日，韓國兩大晶片巨擘SK海力士（SKhynix）與三星電子（Samsung Electronics）股價幾乎觸及漲停，因市場認為槓桿型指數股票型基金（ETF）的去槓桿接近尾聲。

在美國總統川普（Donald Trump）宣布取消可能對伊朗發動的大規模軍事攻擊後，國際油價下跌，也提振了投資人的信心。