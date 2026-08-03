快訊

嚇很大！8月10日中部城鎮韌性演習 今天提前響警報

救火變悲劇！希臘2直升機空中相撞 螺旋槳絞入機身凌空爆炸墜谷

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

聽新聞
0:00 / 0:00

中東供應受阻反成利多 丸紅能源化學事業獲利增至三倍以上

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
丸紅是巴菲特投資的日本「五大商社」之一。路透
丸紅是巴菲特投資的日本「五大商社」之一。路透

日本丸紅旗下能源化學事業上季獲利增至三倍以上，成為又一家受惠於中東供應受阻、商品價格上漲的大型綜合商社。

丸紅財務長田島知淨周一在網路記者會上表示，4月至6月期間，相關事業調整後淨利從去年同期90億日圓大增至310億日圓（1.98億美元）。

市場原先預料，中東供應受阻對商品貿易商社是一把雙面刃，在推升能源價格的同時也會增加成本。不過，從最終結果來看，丸紅和同業似乎都意外獲得可觀利潤。

田島說：「能源價格上漲帶來的利益，可能超過成本增加的影響，整體而言帶來淨利多。」

日本「五大商社」均獲股神巴菲特投資，除丸紅外，還包括住友商事、三井物產、伊藤忠商事和三菱商事。這些企業在能源和金屬事業布局廣泛，通常受惠於原物料價格上漲。

住友商事天然氣和電力交易事業按權益法認列的獲利，在6月底止一季成長70%。

田島表示，同一期間，丸紅的石油產品事業發揮幾項主要優勢，包括在遠離中東衝突地區的美國擁有出口設施，以及自有烯烴運輸船。

丸紅在簡報中表示，旗下從事石油產品和液化天然氣（LNG）交易的Mieco Inc.會計年度第1季淨利也增至兩倍以上。田島說，這家子公司的LNG交易在這段期間「表現出色」，供應來源多元化貢獻甚大。

他還表示，9月底止本季的LNG價格「已經敲定，據我所知，這些價格很可能帶來正面成果」，但未透露更多細節。

中東 化學 能源

延伸閱讀

金融時報：標普500企業第2季獲利料增47% 創5年最佳

1分鐘看世界／南韓明年推新主權財富基金 投資先進戰略產業

背光模組三雄衝刺轉型

OPEC+決定增產 油價為什麼降不下來？

相關新聞

越南買鑽石恐踩雷 消費者急求回購！3萬顆走私鑽 鑑定等級疑遭灌水

越南爆發疑為史上最大的鑽石走私案，逾3萬顆走私入境的鑽石疑遭竄改鑑定資料後流入市場，引發消費者恐慌。他們湧進珠寶店，不是為了選購婚戒或項鍊，而是手持收據與證書，要求業者回購。

蘋果相機版AirPods傳最快下月亮相

蘋果研發配備相機的AirPods已有一段時日，根據9to5Mac報導，儘管原先受關注的版本已延至2027年推出，但另一個版本可能最快今年9月就會亮相。

中東供應受阻反成利多 丸紅能源化學事業獲利增至三倍以上

日本丸紅旗下能源及化學事業上季獲利增至三倍以上，成為又一家受惠於中東供應受阻、商品價格上漲的大型綜合商社。

亞洲製造業下半年開局良好 台灣新訂單增幅近五年名列前茅

亞洲最新製造業景氣指標顯示，下半年開張呈現正向格局。製造商逐漸擺脫中東衝突的影響，成本壓力緩和，信心也有所改善。

貝森特挺日本動用Fed機制撐日圓 避免美債遭拋售

美國財政部長貝森特力挺日本政府利用聯準會（Fed）的附買回機制推升日圓，如此也有助避免美債遭到過度賣壓。

記憶體荒燒向MacBook Air 蘋果智慧眼鏡瞄準健康市場

整個產業的記憶體短缺，蘋果（Apple）Mac mini和Mac Studio供貨已受波及，如今問題蔓延至蘋果最暢銷的Mac電腦MacBook Air。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。