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越南買鑽石恐踩雷 消費者急求回購！3萬顆走私鑽 鑑定等級疑遭灌水

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
越南最大上市珠寶商PNJ捲入鑽石走私及鑑定等級灌水的風波，消費者急求回購。法新社
越南最大上市珠寶商PNJ捲入鑽石走私及鑑定等級灌水的風波，消費者急求回購。法新社

越南爆發疑為史上最大的鑽石走私案，逾3萬顆走私入境的鑽石疑遭竄改鑑定資料後流入市場，引發消費者恐慌。他們湧進珠寶店，不是為了選購婚戒或項鍊，而是手持收據與證書，要求業者回購。

警方調查發現，犯罪集團過去兩年從印度取得鑽石，經香港轉運，藏進行李、鞋襪和衣物，走私入境，總值超過1.5兆越南盾（約5,700萬美元或台幣18.4億元）。

這些鑽石被送進鑑定實驗室，抹除原有的美國寶石研究院（GIA）雷射編號，刻上新編號，並偽造報告誇大等級，藉此高價出售。當局仍在追查流通範圍。

此案在7月中旬發酵擴大。越南最大上市珠寶商Phu Nhuan Jewelry（PNJ）旗下寶石鑑定子公司的前負責人遭拘留，PNJ聲稱，相關指控涉及個人而非公司，問題鑽石並未進入其零售網絡，但該公司市值仍蒸發將近一半。面對回購潮，PNJ已限制每日回購付款總額，以維持流動性與營運，並計劃委託國際機構評估鑽石庫存，挽回市場信任。

網路服飾店老闆Thanh Hang擔心，她在胡志明市買的鑽戒有問題，因為那顆鑽石由正接受調查的PNJ Laboratory鑑定。她前往原零售商要求退款，卻發現分店已關門，好不容易聯絡上公司，得到「明年才會付款」的回覆。

另一家大型連鎖品牌Saigon Jewelry（SJC）也承壓。因警方另外拘捕四人，調查與其相關的走私集團，他們涉嫌在2022年至2024年間，向SJC零售網絡供應逾3,400顆低品質鑽石，總值約5,000億越南盾。SJC尚未回應。

越南工貿部8月將稽查寶石與貴金屬市場一為期一個月，聚焦產品來源與標示。

越南家庭長期將鑽石視為財富與身分的象徵。今年上半年，越南進口鑽石金額超過1.22億美元。信心崩跌已導鑽石轉售價格重挫。胡志明市房介Thanh Dat在Facebook上張貼七折讓售鑽戒的訊息，卻被要求降至四折，他無奈保留不賣。

鑽石 走私 越南

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