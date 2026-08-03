不排除再干預日圓 美財長促聯準會擴大後盾機制

美國財政部長貝森特今天表示，針對美日聯手干預匯市以遏止日圓無序波動一事，他將毫不猶豫再次採取行動。他也呼籲擴大聯準會對外國央行與貨幣當局所設的後盾機制。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）在社群平台X發文表示，聯準會（Fed）的外國及國際貨幣當局（FIMA）融通機制曾用於7月31日的協調行動。日本財務省與總統川普均已證實此事。

貝森特說：「外國及國際貨幣當局債券附買回交易機制（FIMA Repo Facility）是重要的後盾。我們應鼓勵在未來幾個月擴大這項機制的規模。」

聯準會是在COVID-19疫情危機期間設立外國及國際貨幣當局債券附買回交易機制。該機制允許在紐約聯邦準備銀行存放美國公債的國家，取得最高600億美元、期限最長7天的美元貸款。

這些貸款的利率通常高於公開市場附買回利率，因此外界預期，該機制僅會在市場出現壓力時才啟用。

要滿足貝森特擴大該機制火力的要求，將為新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）日益增加的待辦事項再添一項重大任務。這份清單包括檢討聯準會的溝通與資產負債表政策、打擊居高不下的通膨，以及在川普要求降息之際，應對聯準會政策制定者之間日益擴大的分歧。

FIMA機制由聯準會負責制定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）設立，任何調整其貸款條件或架構的措施，都必須獲得該委員會批准。

聯準會決策官員預計要到9月中旬才會再次開會。華許雖可召集會期之間的電話會議，但這類會議通常僅會在金融危機期間舉行。

美國財政部數據顯示，截至5月底，日本持有1.14兆美元的美債，是持有美債最多的外國國家，僅次於聯準會本身。動用FIMA機制可讓日本籌措買進日圓所需的資金，而無須直接拋售所持的美債。

拋售美債也可能進一步推高債券殖利率，而聯準會上週決定維持利率不變後，債券殖利率已經上升。