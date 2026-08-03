日美聯合干預匯市 日媒：原本1月就可能出手

日本與美國7月31日聯手干預匯市以支撐日圓，這是兩國2011年以來再次共同介入外匯市場。日本經濟新聞報導，根據美方官員透露，這次聯合干預並非臨時決定，而是早在今年1月便已開始規劃。

除了金融危機或重大災害等特殊情況外，日美共同干預外匯市場極為罕見。這次也是自2011年東日本大震災後，時隔15年再次協調干預。日美共同買進日圓、賣出美元穩定匯率，1998年亞洲金融危機時也發生過。

據美國高層官員透露，美國財政部長貝森特（ScottBessent）是在今年1月日本遭遇日圓與日本國債同步遭到拋售時，就開始研究與日本進行協調干預的可能性。一名接近貝森特的美國官員表示，「如果當時日本提出正式請求，美日原本就有可能在1月展開聯合干預。」

然而，當時日本首相高市早苗宣布解散眾議院，政局進入空窗期，使協調干預計畫未能實現。

之後，美方單獨對美元兌日圓進行「匯率詢價（Rate Check）」，市場隨即出現警戒效應，短短5天內日圓兌美元升值約5日圓，暫時穩定了匯市。

貝森特最擔心的是市場出現拋售現象。今年1月，日本40年期公債殖利率首次突破4%。理論上，日本利率上升應有助於日圓升值，但市場卻出現日債與日圓同時遭到拋售的異常情況。

報導指出，貝森特隨後決定再次訪日，並於5月陪同美國總統川普訪問中國之前，先行前往日本，與日本財務大臣片山皋月等人敲定協調干預細節。

川普2日在空軍一號上表示，這次聯合干預是「日美友誼的證明」。美國財政部官員也強調，美國始終願意運用自身經濟實力支持盟友。據了解，貝森特在對中談判中，也曾要求中國增加對日本的稀土供應，顯示他高度重視日美同盟。

美國願意協調干預，另一項重要原因是擔心日本市場動盪擴散至美國。今年1月，日本利率快速上升的同時，美國10年期公債殖利率也升至4.3%，創5個月新高。之後雖然因美方進行匯率詢價而回落，但7月受到美伊衝突引發的財政疑慮影響，美國10年期公債殖利率又升至4.7%，30年期更攀升至5.2%，創下19年新高，也推高了房貸利率等融資成本。

1998年亞洲金融危機期間，時任美國財政部長魯賓（Robert Rubin）起初一直拒絕協調干預，導致1年內日圓對美元大跌30日圓。直到亞洲金融危機爆發後，美方才同意出手，但當時美日步調不一致，也讓投機資金有機可乘。

這次情況則有所不同。作為前對沖基金經理人的貝森特，曾親身參與英鎊危機及亞洲金融危機，十分了解國際投機資本的操作方式，因此認為政府必須主動介入市場，以防止市場失序。

其實，早在2025年9月，日美財長共同聲明便已寫入「市場干預是為了因應匯率過度波動及無序變動」的內容。

據了解，這段被外界視為默許日本干預匯市的文字，並非日本要求，而是美國主動提出加入聲明。換句話說，這次協調干預其實早在10個月前就開始布局。

不過，美方在提供支持的同時，也對日本提出政策要求。28年前，美國同意協調干預的交換條件，是要求當時的橋本龍太郎政府徹底處理日本銀行的不良債權問題。

而在今年1月底，日圓與日本國債遭大量拋售之際，美國財政部高層曾緊急要求與日本會談。據悉，美方當面向日本表達對高市政府積極財政政策的憂慮，並要求日本維持貨幣政策的獨立性。貝森特認為，日本央行升息速度過慢，是造成日圓長期貶值的主要原因之一。

報導指出，1998年日美協調干預之後，俄羅斯金融危機爆發，引發日圓套利交易大規模逆轉。日圓匯率從1998年8月的1美元兌147日圓，短短2個月內急升至111日圓，導致大型避險基金LTCM陷入經營危機，全球金融市場劇烈震盪。

如今，日美再次攜手展開突襲式干預，能否持續維持合作、成功穩定匯市，仍將取決於未來市場是否真正恢復穩定。