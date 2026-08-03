金融時報：標普500企業第2季獲利料增47% 創5年最佳

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國大型企業第2季財報開局強勁，儘管能源成本上升、利率維持高檔、消費者支出也趨於謹慎，多數企業獲利仍呈兩位數增長。

金融數據公司慧甚（FactSet）統計，在已公布財報的300多家企業及尚未公布企業的市場預估值基礎上，標普500指數（S&P 500 Index）成分企業第2季獲利年增率預料將達47.4%，寫下近5年最佳表現。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場策略師金柏（Hugh Gimber）表示，本季企業財報「非常穩健」，過去幾週釋出的財報令人振奮。

金柏表示，在備受矚目的美國科技業，「目前我們看到的獲利表現非常驚人」，但除了科技業再次領銜，本季「其他產業也有不俗表現，顯示企業獲利成長基礎正在擴大」。

然而，許多美國家庭仍深受生活成本高漲所苦之際，企業獲利大幅攀升，可能引發外界質疑。尤其美國總統川普對伊朗發動戰爭後，能源價格走高，加重民眾負擔，使企業與家庭處境形成鮮明對比。

本次財報涵蓋4月至6月期間，當時美國汽油平均價格維持在每加侖4美元以上；全球債券市場遭遇拋售潮，推高企業融資成本，消費者信心也跌至歷史低點。

儘管如此，慧甚指出，標普500企業中近9成財報優於市場預期，11大產業中有8個產業的獲利呈兩位數成長。

能源價格走高也讓相關產業受惠。美國石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）與雪佛龍（Chevron）日前公布第2季財報，合計獲利達265億美元。

通訊服務及資訊科技產業同樣表現亮眼。谷歌（Google）母公司Alphabet受惠於包括包括太空探索公司（SpaceX）持股在內的投資收益，第2季淨利翻了4倍至1120億美元；亞馬遜（Amazon）獲利則較去年同期成長逾3倍，主要來自雲端運算業務的強勁表現。

企業財報優於預期，也支撐美股維持高檔。即使市場近期因懷疑AI熱潮能否持續而拋售科技股，標普500指數今年迄今仍累計上漲9.4%。

英傑華投資（Aviva Investors）股票投資組合經理沙丹尼亞（Richard Saldanha）表示，科技與能源仍是主要成長動能，但愈來愈多產業加入成長行列，這種「獲利廣度」對股市後續走勢至關重要，市場不能只依賴科技股支撐。

美國商務部經濟分析局（Bureau of EconomicAnalysis）的資料顯示，今年第1季美企獲利總額創下4.4兆美元新高；根據里契蒙聯邦準備銀行（FederalReserve Bank of Richmond），企業獲利占美國國內生產毛額（GDP）比重達13.9%，創歷來最高紀錄。

股市持續走強，也讓持有股票資產的家庭維持消費力。稅務與市場諮詢公司RSM的首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，美國資產持有者與未持有資產者之間的財富差距持續擴大，使「財富效果」對消費的支撐更加明顯。

不過，零售與消費品業者指出，低收入家庭預算仍相當吃緊。寶鹼公司（Procter & Gamble）財務長舒爾頓（Andre Schulten）表示，低收入消費者幾乎僅能靠薪資勉強度日，公司本週公布第2季獲利下滑。