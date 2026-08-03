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蘋果相機版AirPods傳最快下月亮相

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果相機版AirPods傳出最快下月亮相。示意圖。美聯社
蘋果相機版AirPods傳出最快下月亮相。示意圖。美聯社

蘋果研發配備相機AirPods已有一段時日，根據9to5Mac報導，儘管原先受關注的版本已延至2027年推出，但另一個版本可能最快今年9月就會亮相。

9to5Mac引述彭博Power On電子報指出，最初關於蘋果相機版AirPods的消息，都聚焦於代號B798的產品。這款推測功能較進階的裝置原訂2026年推出，後來延至2027年。

不過，蘋果內部也同步開發代號B790的另一版本，進度似乎更快。iOS 27測試版程式碼中已出現這款產品的相關資訊，據傳也已列入蘋果內部產品路線圖，可能趕上9月發表。

開發人員Sam Henri Gold上月在iOS 27測試版2的程式碼中，發現B790的相關資訊。這款耳機將以視覺智慧（Visual Intelligence）為主打功能，但具體運作方式仍未揭曉。

蘋果經常在內部同時開發同一產品的不同版本。目前還不清楚B790與B798在功能和定位上有何具體差異，也不確定兩款產品最後是否都會上市。

先前的報導顯示，為容納相機模組，相機版AirPods的耳機柄可能比AirPods Pro稍長。當資料傳送至雲端時，耳機上的LED指示燈將會亮起。

AirPods 蘋果 相機

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