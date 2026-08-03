韓股早盤回吐創紀錄漲勢 日股遭日圓升值壓力拖累

南韓股市周一回落，大型晶片股在周五創紀錄飆漲後面臨賣壓，投資人也縮減槓桿交易。日本股市也下跌。市場持續警戒日美可能再度聯手干預匯市、推升日圓，汽車等出口類股走低，拖累大盤。

Kospi指數周一早盤一度大跌5.5%，三星電子和SK海力士均下跌約9%。兩檔股票上周五分別飆漲27%和30%，雙雙寫下歷來最大單日漲幅。

日本東證股價指數一度大跌2.8%，汽車和電子類股是最大拖累。科技股比重較高的日經225指數同樣走弱，晶片股在周五大漲後回跌。

就韓股而言，瑞士隆奧銀行新加坡資深總體策略師李浩旻（音譯）說：「這很可能是周五驚人漲勢後的回吐，一些外部不利因素也促使投資人獲利了結並降低槓桿。」他說：「韓元走強，加上中國大陸在AI和半導體領域取得進展的消息，可能也帶來一些壓力。」

南韓股市周五飆漲18%，寫下歷來最大單日漲幅。市場普遍認為，外資空單回補帶動這波漲勢。Kospi先前受到AI行情震盪影響，三個交易日便重挫17%，為動盪的一周畫下句點。

外資上周五創紀錄買進Kospi成分股，周一卻成為主要賣方，早盤賣超逾1兆韓元（6.98億美元）。

記憶體晶片製造商鎧俠控股上周五公布第2季財測不如市場預期，但同時宣布實施庫藏股。鎧俠股價一度下跌4.6%，隨後轉漲，漲幅高達7%。

分析師認為鎧俠目前評價具有吸引力，預估本益比僅3倍至4倍。