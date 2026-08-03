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日圓再勁升見155字頭 日本暗示匯市干預與貨幣政策聯手

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一最高升值1.1%至155.66，連續四個交易日走升。路透
日圓兌美元周一最高升值1.1%至155.66，連續四個交易日走升。路透

日圓兌美元周一早盤在日本最高外匯事務官員三村淳談話後急升，已見155日圓字頭。市場解讀，繼美日聯手阻貶日圓後，日本財務省和日本銀行（央行）的政策之間，可能協調支撐日圓匯價。

日圓兌美元周一最高升值1.1%至155.66，連續四個交易日走升。

三村表示，將配合貨幣政策因應匯市。外匯交易人士先前一直在觀察，日本銀行是否會提前升息，以強化干預匯市效果，如今這番談話，或許正是徵兆。

日本財務省周一發布財務大臣片山皋月發布新聞稿證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，這是15年來美日首度國聯手干預匯市，並警告已準備好再次採取行動。

新聞稿說：「日本財務省持續密切關注匯市，並和美國財政部對口官員保持密切溝通。我們將毫不猶豫再次聯手干預。」

匯市規模龐大，每日交易量達9.5兆美元，市場仍有不少人士懷疑，官方是否有能力改變日圓長期走勢。不過，當局短線扭轉行情的能力無庸置疑。

上周最後兩個交易日，官方透過進場直接買進日圓、官員致電日圓交易銀行，加上美國財政部長貝森特和片山皋月口頭干預，一舉收復日圓兩個多月來的全部跌幅。

高盛集團策略師崔維迪（Kamakshya Trivedi）等人在報告中指出：「如果日圓開始回吐近日漲幅，政府很可能在未來幾天進一步干預，就像今年5月一樣。」報告說：「我們仍認為，干預是有效工具，可讓政府在基本面轉趨有利前爭取一些時間。」

日圓 貨幣政策 日本

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